«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура чемпионата России.
«Зенит» (42) располагается на первом месте, «Спартак» (22) - восьмой.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Спартак» 1:0 (1:0)
Гол: Кутепов 21 (автогол)
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин 56), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси (Мусаев 90+3), Азмун (Сутормин 63), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Спартак»: Максименко, Кутепов (Мельгарехо 46), Жиго, Джикия, Зобнин, Крал (Джано 73), Умяров, Айртон (Шюррле 54), Бакаев, Ларссон, Понсе
Главный тренер: Тедеско Доменико.
Предупреждения: Оздоев 15, Шатов 28, Бакаев 29, Кутепов 34, Умяров 44, Оздоев 49, Крал 67, Жиго 75, Шюррле 88
Удаление: Оздоев 49
Судья: Мешков Виталий.
Ранее «Локомотив» уступил «Динамо».