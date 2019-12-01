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«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»

сегодня, 20:54
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«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура чемпионата России.

«Зенит» (42) располагается на первом месте, «Спартак» (22) - восьмой.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Спартак» 1:0 (1:0)
Гол: Кутепов 21 (автогол)

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин 56), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси (Мусаев 90+3), Азмун (Сутормин 63), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Мельгарехо 46), Жиго, Джикия, Зобнин, Крал (Джано 73), Умяров, Айртон (Шюррле 54), Бакаев, Ларссон, Понсе
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Оздоев 15, Шатов 28, Бакаев 29, Кутепов 34, Умяров 44, Оздоев 49, Крал 67, Жиго 75, Шюррле 88

Удаление: Оздоев 49

Судья: Мешков Виталий.

Ранее «Локомотив» уступил «Динамо».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 1000
сегодня в 22:34
От без исходности грузин с зулусом на поле уже морды бьют друг другу. Смешно наблюдать за КБ проектом. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45 ответил cska59
   16 / 1000
сегодня в 22:34
Спартачи,что у вас делают на поле Ананидзе с Шюрле ?
Драки меж собой ...... ))
Ivan Ivan
Ivan Ivan ответил Ген Геныч
   323 / 1000
сегодня в 22:33
))))))))К тебе вопросик!!!!А кто сидел за ВАР то?!!)))))))Уж не тот ли человечек,при чьем судействе Зенит проиграл лишь однажды?!!!!!!)))))))))))))))))А как быть с не просмотром 2 нарушений в штрафной Зенита и 1 в штрафной Спартака?!!!!!!)))))Ну а поповоду гола-если ты считаешь,что борьба руками это нормально-то для тебя гол нормальный,однако защитник находился спиной к нападающему и пятился назад,достаточно просто положить руки на плечи или предплечья(что и было сделано Дзюбой,то игрок уподет,ну если ты не Лукаку(по габаритам)!!!!)))))))Гол не должен был быть засчитан!!!!!!!Но это же Зенит и Дзюбе такие можно забивать,другим нет!!))))))))))))Ну не даром же поставили человека на ВАР ,при чьем судействе Зенит проиграл лишь 1 раз!!!!!))))))))))))Клоунада б..ь!!)))))))))))) Я не говорю про игру Спартака-сыграли ужасно,ровно также как и Зенит!!!!!По игре,если учесть ошибки судей,то 1-0 в пользу Спартак(забей он с пенальти) или 0-0 т.к по настоящему опасных моментов ни одна ни другая команда не создали,ну разве что удар в штангу Понсе!!!!!!Результат сделали именно судьи!!!!!!!если бы Зенит имел кучу моментов но не использовал бы их,то и к судьям вопросов бы не было!!!!!!
Может и положил на плечи руки, но не толкал же. Иногда даже друг друга за футболки держат - то же не нарушение. Но когда дернут или толкнут, то тогда нарушение. Сказали же в перерыве, что Кутепов пятился назад и сам упал споткнувшись.
Nekit92
Nekit92 ответил Kuvkil
   116 / 1000
сегодня в 22:33
Ещё за эти матчи требуется деньги платить за трансляции, чтоб смотреть как судья тянет за уши зенит. Извините.
Чего извините? Так и скажи что заплатил хахаха
Nikola45
Nikola45 ответил Сергей Григорьев
   16 / 1000
сегодня в 22:33
а нефиг локтями размахивать. Я бы вообще сразу бы за такое удалял.
Кутепов тут же играл локтем! И что???? Ему почему не показал Мешок карточку желтую!Вторую!
Nikola45
Nikola45 ответил Kuvkil
   16 / 1000
сегодня в 22:32
Ещё за эти матчи требуется деньги платить за трансляции, чтоб смотреть как судья тянет за уши зенит. Извините.
Кого тянет? Вы игру не смотрели? За игру локтем удалили ОЗДОЕВА! Кутепов Тут же играет локтем! Его удалили? Вы Паниковский в очках?
RIR68
RIR68
   455 / 1000
сегодня в 22:30
В битве кошельков за Мешок ничья, в игре победили зенитовцы.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   401 / 1000
сегодня в 22:30
    Сергей Григорьев
    Сергей Григорьев ответил Ленинградец 37
       510 / 1000
    сегодня в 22:29
    Чтобы удалить за это надо ООООООЧЕНЬ много денег получить!
    а нефиг локтями размахивать. Я бы вообще сразу бы за такое удалял.
    RBA
    RBA ответил Владивосток-2000
       327 / 1000
    сегодня в 22:29
    Вся Россия ликует - ненавистный Спартак второй раз повержен!!! Теперь еще бы два оставшихся матча с Динамо и Бенфикой выиграть, и игрокам Зенита можно спокойно готовиться к весне!
    С Динамо потяжелей будет, они сейчас на подъёме, выносят всех подряд.
    cska59
    cska59
       658 / 1000
    сегодня в 22:29
    Спартачи,что у вас делают на поле Ананидзе с Шюрле ?
    pomor 445
    pomor 445
       252 / 1000
    сегодня в 22:28
    Пока впечатление такое, что самым объективным человеком со стороны Спартака является Тедеско. Пока только он признал, что проигрыш был заслуженным. Но, следует учитывать, что он ещё не успел стать россиянином и спартаковцем. Из бывших спартаковцев, скрепя душу, признаёт поражение Тихонов, но только в компании бывших зенитовцев (видно из ложной скромности).
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       313 / 1000
    сегодня в 22:28
    Зенит бы и впятером обыграл
    спартак 1987
    спартак 1987
       91 / 1000
    сегодня в 22:28
    сколько было концовок когда Спартак ведёт в один мяч и последние минуты игроки красно- белых отбиваются не выбегая из своей штрафной...сегодня идёт 87я минута игры, игроки Спартака в большенстве не могут две минуты отобрать мяч у бомжей! ни навала, ни опасного момента, НИ-ЧЕ-ГО!!! ну и на 93й минуте аут в исполнении Зобнина с Шуррле подвёл итог этой бездарной игры в исполнении футболистов Спартака...p.s во втором тайме был момент переломить ход игры и Спартак был близок чтобы сравнять счёт. только игроки красно-белых сами сбили темп своими глупейшими потерями мяча в аут, пас на 5-7 метров не могли сделать точно в ноги без сопротивления соперника. ну и всё закончилось стычкой Джано и Мельгарехо ( ту игру Спартака с блэкбэрном я смотрел где едва не подрались два игрока английского на тот момент чемпиона)
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 1000
    сегодня в 22:28
    Свиньям до Зенита 20 очков! Как до Сингапура вприсядку. А вот до стыковых матчей всего один шаг. Гыгыгы
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил cska1948
       31 / 1000
    сегодня в 22:27
    ВАР в КАЖДОЙ игре просматривает правильно или не правильно был забит гол. И в этой игре Мешков не разрешал начинать СпаМу с центра, пока не получил от ВАР подтверждение того, что гол забит правильно. И зачем Мешкову пересматривать эпизод по которому и он, и ВАР приняли одинаковое решение?
    ))))))))К тебе вопросик!!!!А кто сидел за ВАР то?!!)))))))Уж не тот ли человечек,при чьем судействе Зенит проиграл лишь однажды?!!!!!!)))))))))))))))))А как быть с не просмотром 2 нарушений в штрафной Зенита и 1 в штрафной Спартака?!!!!!!)))))Ну а поповоду гола-если ты считаешь,что борьба руками это нормально-то для тебя гол нормальный,однако защитник находился спиной к нападающему и пятился назад,достаточно просто положить руки на плечи или предплечья(что и было сделано Дзюбой,то игрок уподет,ну если ты не Лукаку(по габаритам)!!!!)))))))Гол не должен был быть засчитан!!!!!!!Но это же Зенит и Дзюбе такие можно забивать,другим нет!!))))))))))))Ну не даром же поставили человека на ВАР ,при чьем судействе Зенит проиграл лишь 1 раз!!!!!))))))))))))Клоунада б..ь!!))))))))))))

    Я не говорю про игру Спартака-сыграли ужасно,ровно также как и Зенит!!!!!По игре,если учесть ошибки судей,то 1-0 в пользу Спартак(забей он с пенальти) или 0-0 т.к по настоящему опасных моментов ни одна ни другая команда не создали,ну разве что удар в штангу Понсе!!!!!!Результат сделали именно судьи!!!!!!!если бы Зенит имел кучу моментов но не использовал бы их,то и к судьям вопросов бы не было!!!!!!
    Nikola45
    Nikola45
       16 / 1000
    сегодня в 22:27
    Я не могу понять что нытики ноют ? И так 2 пенальти не поставили в ворота Тарасят )) Вы Мешкова в десна тискать должны ))
    Kuvkil
    Kuvkil
    сегодня в 22:26
    Ещё за эти матчи требуется деньги платить за трансляции, чтоб смотреть как судья тянет за уши зенит. Извините.
    Nekit92
    Nekit92 ответил Заполярный
       116 / 1000
    сегодня в 22:25
    НЕ ЕШЬ НА КЛАВИАТУРЕ, НЕ ЗАЛИПНЕТ.
    Хахахаха ахахахаха ухахаха хахаха аааахахаха Хахахаха ахахахаха ухахаха хахаха аааахахаха Хахахаха ахахахаха ухахаха хахаха аааахахаха Хахахаха ахахахаха ухахаха хахаха аааахахаха Хахахаха ахахахаха ухахаха хахаха аааахахаха Хахахаха ахахахаха ухахаха хахаха аааахахаха
    Wolf77727
    Wolf77727
       337 / 1000
    сегодня в 22:25
    Георгий Черданцев:
    1) у Спартака две руки в своей штрафной в гостях против Зенита, пенальти нет
    2) спорное удаление и на весь тайм численное преимущество а гостях
    3) Ракицкому мяч попал в опорную руку от бедра. Это не пенальти.
    Какие к судье у гостей в таких матчах могут быть вопросы???


    Даже болельщик Спартака, говорит чистую правду, лишь свиньи хрюкают...
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 1000
    сегодня в 22:23
    Umberto! Unito! "Zenito" - pobedito!
    Гыгыгы
    Gelious
    Gelious
       209 / 1000
    сегодня в 22:22
    Если честно, до чего ж у нас в России унылый футбол низкоуровневый. Грустно это. И объясняет результаты в Европе
    Ivan Ivan
    Ivan Ivan ответил ziborock
       323 / 1000
    сегодня в 22:21
    А еще Спартак тогда Зениту вдесятером забивал! А Зенит сегодня вдесятером не знал что делать против Спартака!)))
    У нас ведь нет СИМОНЯНА.
    Армейская душа
    Армейская душа
       77 / 1000
    сегодня в 22:21
    Кутепова - в сборную тура!
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 1000
    сегодня в 22:20
    В комнате вар сегодня :

    Владивосток-2000
    Владивосток-2000
       98 / 1000
    сегодня в 22:20
    Тедеску: Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у «Зенита» много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

    «Зенит» играл лучше и заслужил победу сегодня.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1152865/tedesko-domeniko
    Ivan Ivan
    Ivan Ivan ответил Заполярный
       323 / 1000
    сегодня в 22:19
    НАДО ОТДАВАТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗЕНИТУ КАЖДЫЙ ГОД ЗАОЧНО И РАЗЫГРЫВАТЬ ТОЛЬКО ВТОРОЕ МЕСТО, ДО ТЕХ ПОР ПОКА ГАЗ НЕ КОНЧИТСЯ.
    мазут быстрее закончиться.
    Ленинградец 37
    Ленинградец 37
    сегодня в 22:18
    Чтобы удалить за это надо ООООООЧЕНЬ много денег получить!
    Армейская душа
    Армейская душа
       77 / 1000
    сегодня в 22:18
    А чего спартачи-то разошлись так - Кутепов ведь забил? )))
    ziborock
    ziborock ответил Ivan Ivan
       2 / 1000
    сегодня в 22:18
    Чего. Были и пенальти, и время продливали до гола спартака, и игроков соперника спартака удаляли. Иначе испортили бы дедушке юбилей.
    А еще Спартак тогда Зениту вдесятером забивал! А Зенит сегодня вдесятером не знал что делать против Спартака!)))
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