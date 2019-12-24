Дюков: «Судьба Егорова? Давайте пока дождёмся оценки его работы»

Президент РФС заявил, что работа главы департамента судейства и инспектирования РФС будет оценена в самое ближайшее время.

Судьба Егорова? Мы идем по пути формализации нашей работы. У нас есть судейский комитет. Оценка Егорову будет дана в конце декабря — начале января. Давайте пока дождемся оценки, подведения итогов судейского комитета. После этого исполком будет принимать решение.

Сейчас сезон праздников, важно собрать руководителей судейского комитета. Важно, чтобы на заседании были все члены комитета. Следующий исполком состоится в феврале. Но если будет необходимость, то можем собраться и в январе.