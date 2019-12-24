Дюков: «Судьба Егорова? Давайте пока дождёмся оценки его работы»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что работа главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова будет оценена в самое ближайшее время.
Судьба Егорова? Мы идем по пути формализации нашей работы. У нас есть судейский комитет. Оценка Егорову будет дана в конце декабря — начале января. Давайте пока дождемся оценки, подведения итогов судейского комитета. После этого исполком будет принимать решение.
Сейчас сезон праздников, важно собрать руководителей судейского комитета. Важно, чтобы на заседании были все члены комитета. Следующий исполком состоится в феврале. Но если будет необходимость, то можем собраться и в январе.
Напомним, что ранее РФС смягчил наказание президента ЦСКА Евгения Гинера за критику в адрес Егорова.
А щас он пообнищал ,а судьи без денег результат не делают. Вот и подался он в борцы с произволом, гы-гы....
А щас он пообнищал ,а судьи без денег результат не делают. Вот и подался он в борцы с произволом, гы-гы....
Пока империя зла с миллером у руля нашего футбола так и будем все в Европе проигрывать.
Пока империя зла с миллером у руля нашего футбола так и будем все в Европе проигрывать.