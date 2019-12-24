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Дюков: «Судьба Егорова? Давайте пока дождёмся оценки его работы»

24 декабря 2019, 16:51

Президент РФС Александр Дюков заявил, что работа главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова будет оценена в самое ближайшее время. 

Судьба Егорова? Мы идем по пути формализации нашей работы. У нас есть судейский комитет. Оценка Егорову будет дана в конце декабря — начале января. Давайте пока дождемся оценки, подведения итогов судейского комитета. После этого исполком будет принимать решение.

Сейчас сезон праздников, важно собрать руководителей судейского комитета. Важно, чтобы на заседании были все члены комитета. Следующий исполком состоится в феврале. Но если будет необходимость, то можем собраться и в январе.

Напомним, что ранее РФС смягчил наказание президента ЦСКА Евгения Гинера за критику в адрес Егорова.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
26 декабря 2019 в 15:06
о да!!!!! как оценивать будут? предлагаю в сумме откатов!!!!!!! бесплатно так не судят это факт!!!!!!!!!
cska1948
cska1948 ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
25 декабря 2019 в 11:37
Может быть!
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 декабря 2019 в 11:35
А на вопрос Вы так и НЕ ответили!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
25 декабря 2019 в 07:19
Да патамушта я помню времена, когда бомбардир-пенальтист Натхо уверенно шёл в лучших бомбардирах, а так же позорный матч 2006 года. Ваш же гинер и устроил этот беспредел с судейками, когда проще было занести в судейскую (разовое действие), чем покупать классного игрока и платить ему целый год.
А щас он пообнищал ,а судьи без денег результат не делают. Вот и подался он в борцы с произволом, гы-гы....
112910415
112910415
25 декабря 2019 в 06:12
надо наградить, пожалуй !
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 декабря 2019 в 21:22
Почему болельщики Зенита выступают в защиту Дюкова и Егорова? Неужели город, колыбель революции, устраивает как Дюков затыкает рот свободе слова и как работают арбитры под руководством Егорова? Куда подевался питерский дух борьбы за свободу и справедливость?
oFANATo
oFANATo
24 декабря 2019 в 18:39, ред.
Егоровско-Дюковская мафия во всей красе.
Пока империя зла с миллером у руля нашего футбола так и будем все в Европе проигрывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 декабря 2019 в 17:56
Ща гинер разведёт деятельность, подключит СМИ, выступят деятели типа Хусаинова или легенды-43 и назначат в январе Ашота, который будет весьма благодарен за содействие...
ДАША Д
ДАША Д
24 декабря 2019 в 16:55
Поставят три с двумя минусами.
Миша Вилков
Миша Вилков
24 декабря 2019 в 16:54
Вроде прекрасно справляется Егоров. На 1 месте зенит, надо оставлять его.
Гость
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