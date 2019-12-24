Дичь года. В РФС запрещают комментировать судейство

24 декабря 2019, 10:29

Субъектов футбола с 1 января 2020 года планируют штрафовать и дисквалифицировать за оценку работы арбитров. «Соккер.ру» – в недоумении.

О поправках в дисциплинарный регламент РФС разные независимые источники говорили много раз, начали не вчера. Созин в прошлом году публично предложил заткнуть всех представителей клубов, даже водителей клубных автобусов. Егоров минимум трижды ныл на тему.

А теперь о сути придуманных гениями изменений. Во-первых, всем причастным к клубам РПЛ , ФНЛ и ПФЛ запрещается в публичном пространстве высказывать мнение, комментировать или оценивать судейство в турнирах под эгидой РФС . Приказано заткнуться.

Во-вторых, в течение 24 часов после матча у клуба есть право обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства. Но нужно не просто указать эпизоды, а вместо экспертно-судейской комиссии обосновать ошибочность действий и дополнительно прикрепить видео.

Получается, если официальный транслятор не покажет качественный повтор – например, как старались не светить пустые фанатские трибуны, то у пострадавшего клуба не будет законного способа оспорить судейство? Не раздобыл за 24 часа запись с камер, принадлежащих известной корпорации – отдыхай?

Хотя и первый пункт прекрасен, ведь есть определение, что запрет для «субъектов футбола». Цитируем дисциплинарный регламент РФС :

Субъект футбола – ФИФА , УЕФА , РФС , учрежденные им организации, члены РФС , члены коллегиальных органов РФС , работники РФС (административный аппарат РФС ), лиги и их работники, клубы и их работники, официальные лица, игроки, спортивные команды, коллективы физической культуры, агенты матчей и агенты игроков, профессиональные союзы в области футбола, центры спортивной подготовки, спортивные школы различных видов, пользователи и владельцы спортивных сооружений, используемых в области футбола, зрители (болельщики) и их объединения, а также иные лица, деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой РФС и которые признают нормы, установленные РФС .

Получается, за проектом документа стоят настолько грамотные юристы, что включили в поправку определение, под которое формально попадают Инфантино, Чеферин, агенты, все, кто играют в футбол на школьном стадионе, и лично вы, если вы признаете нормы РФС .

Только во втором пункте сделали уточнение – комментировать, судя по кривой формулировке, вроде как нельзя всем перечисленным, а штрафовать и дисквалифицировать будут только «официальных лиц клуба» или «субъектов футбола, связанных с клубами».

Для РПЛ речь о сумме от 200 до 400 тысяч рублей, для ФНЛ – 100-200 тысяч, для ПФЛ – 25-100 тысяч. За повторный комментарий в течение двух лет после первого – дисквалификация на срок до пяти матчей (опции «условно» в документе нет). Норма регламента прописана так криво, что из нее прямо следует – тренер не имеет права даже похвалить судью публично.

А если человек второй раз похвалил арбитра за два года – нужно дисквалифицировать. Есть словосочетание «иное мнение», под которое попадает и похвала. А теперь цитируем статью 29 Конституции РФ –основного закона государства (пункт 2 упустим, к случаю отношения не имеет, там о пропаганде расизма и так далее):

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным образом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Написано, что поправки вступают в силу с 1 января. Если клубы РПЛ , ФНЛ и ПФЛ согласятся – а они, похоже, согласились, то покажут себя безвольными тряпками, ведь футбольные чиновники грубо нарушили сразу 4 пункта статьи Конституции РФ .

Во-первых, если в частном разговоре с журналистом участник матча прокомментирует судейство, то указать авторство в СМИ без ущерба для источника уже нельзя. Получается цензура законного мнения, например, такого: «На повторе видно, что был офсайд».

Во-вторых, если журналист публикует оценку, то явно наносит ущерб источнику – нарушается 4 пункт статьи 29 Конституции. В-третьих, нельзя «принуждать к отказу от своих мнений или убеждений», а тут запретили любую оценку, даже похвалу. А если за похвалу не будут наказывать – нарушат свой же закон.

В-четвертых, свобода мысли и слова теперь не гарантируется каждому представителю футбольных клубов России. Причем не путайте запрет с ограничениями! Всюду запрещается прямо оскорблять арбитров, призывать их бить, взять пистолет и далее – по тексту Гинера.

Но это не полный запрет! Например, сэра Алекса Фергюсона наказывали не за оценки судейства в корректной форме, а за грубое заявление, что один из арбитров не готов к поединку физически. В АПЛ спокойно привели статистику – судья пробежал больше ряда игроков МЮ , и в результате шотландец принес личные извинения рефери, заплатив штраф.

В РФС же сначала наказали Гинера 1 миллионом рублей штрафа и 12 месяцами дисквалификации, а теперь сократили до 500 тысяч и 9 месяцев (6 – условно). То есть к одним лояльные, а других при случае придушат? Любой представитель клуба может пойти в суд, и за небольшие деньги докажет, что поправки неконституционные.

Также в РФС слабо понимают специфику судейской критики. В сезонах с меньшим количеством ляпов – когда характер ошибок не настораживал, зрители, эксперты и журналисты чаще писали о самом футболе. Егоров и его подопечные сами подарили скандалы в огромных количествах. Подготовьте сильных арбитров – о них забудут.

Запретите свободу слова клубам – СМИ станут резче оценивать настоящие ошибки арбитров, да и у фанатов комментарии не отобрать. Тушат пожар, подливая бензин? Умно. Если на спортивном ТВ теперь не будет ни слова о судействе от футболистов и тренеров – народ найдет альтернативные источники информации.

Как люди мыслят? Раз отбирают право оценивать судейство, то пахнет керосином. Клубы лишают права даже разглашать эпизоды, по которым подали заявление о качестве судейства. А это как влияет на качество арбитража? Также есть шикарное уточнение – исключить из списка лиц, которым запрещено комментировать действия арбитров, может лично глава РФС . Кто подставляет Дюкова? Написали закон, а потом поставили одного человека над ним.

Если в РФС уверены в качестве арбитража, какой смысл запрещать клубам показать видео явного нарушения, которое упустил судья? Защита от клеветы – правда, а в поправках правды нет. И следования Конституции РФ – тоже. Хочется верить в силу общественного резонанса, что какой-то Генри Резник из числа знакомых спортивных юристов позвонит сегодня Дюкову: «Александр Валерьевич, вас подставили. Поправку оспорят в судах, но РФС будет крайним. Пропишите закон адекватно».

С 1 января 2020 года вводят жесткую цензуру. Но ведь границы допустимого в критике судейства годами четко определены – есть комитет по этике, который оценивает. Но только по факту сказанного и сделанного! Сейчас запрещают назвать черное – черным, в результате будет больше людей, верящих в теорию заговора. Плюс учтите фактор ФИФА . Как только начнется скандал, Инфантино позвонит в Москву. Джанни ведь юрист, на первом курсе изучал права человека.

РПЛ подчиняется РФС , но РФС – ФИФА . В Швейцарии не будут рады, что посягают на свободу слова в российском футболе. Видим глупейшую реакцию на обоснованную критику, что не помогает. Например, первого января 2019-го Миллер сообщил стране, что в России показатель газификации – 68.6 %. Почти треть населения – без газа. Если запретить представителю «Зенита» говорить о проблеме правду, ничего магическим образом не изменится.

С судейством – та же история. Замалчивание не поможет. Почти все клубы РПЛ выступили против Егорова, а его не уволили. А теперь жертвам затыкают рты. Причем все подано под соусом «джентльменского соглашения». Мол, футбольные клубы согласились, чтобы базовыми правами человека подтерлись. Если так, то клубы РПЛ , ФНЛ и ПФЛ представляют люди, которые не понимают, что у них забирают свободу слова, а взамен не предложили ничего.

Никто в российском футболе не может гарантировать повышение качества судейства сразу. Да, могли ужесточить наказания за прямые оскорбления или угрозы – но по Гинеру видим, что законом крутят, как хотят. Его наказание – фикция, реальная дисквалификация – три месяца зимней паузы. И другое дело – новая правка, которая не стыкуется с Конституцией РФ . Даже уполномоченный по правам человека должен надавать по шапке спортивной федерации за такой фокус.

А вот если СМИ захотят законно использовать анонимный «источник», то напишут: «Высокий спортсмен после матча „Зенита“ дал комментарий по судейству». Вы поймете, о ком речь, но прямого указания, что это даже игрок «Зенита» или вообще футболист, в тексте не будет. А Джикия будет давать оценки как «бородатый москвич, болеющий за „Спартак“».

Говорите, в хоккее похожие правила? Разве там нет судейских ошибок? Просто теперь слова сказать нельзя без штрафов – вот и вся разница. То, что клубы РПЛ настолько безвольные, что соглашаются на попирание собственных прав, не является поводом нарушать законы государства. Хотя бы один смелый найдется, что пойдет в Европейский Суд по правам человека и получит адекватную оценку законности поправок, или все трусливые?

Жесткие ограничения в отдельных случаях разрешены – если прописаны грамотно, полный грубый запрет – никогда и нигде, свобода слова – основное право человека. А здесь, судя по тексту, Созин и Егоров протаскивают юридически неграмотную поправку, о которой публично мечтали. Они победили, все остальные – проиграли.