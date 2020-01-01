Лэмпард: «„Челси“ повезло не проиграть „Брайтону“»

Главный тренер «Челси» прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура АПЛ с «Брайтоном»:

По ряду причин я разочарован. Нам нужно было выигрывать встречу в первом тайме, но мы не были безжалостны по отношению к сопернику.

Мы забили гол, завладели мячом, но не убили интригу. Мы позволили «Брайтону» остаться в игре.

В итоге они забили чудо-гол. Нам еще повезло не проиграть этот матч.

Соперник в концовке встречи выглядел лучше, хотя тактика была схожей. Нужно принять это и не падать духом.

Меня беспокоит, что у нас отсутствует стабильность. Необходимо обратить на это внимание. Нужно разобрать эту игру. Мы набрали одно очко, однако я недоволен нашим сегодняшним выступлением.