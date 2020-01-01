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Лэмпард: «„Челси“ повезло не проиграть „Брайтону“»

сегодня, 19:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура АПЛ с «Брайтоном»:

По ряду причин я разочарован. Нам нужно было выигрывать встречу в первом тайме, но мы не были безжалостны по отношению к сопернику.

Мы забили гол, завладели мячом, но не убили интригу. Мы позволили «Брайтону» остаться в игре.

В итоге они забили чудо-гол. Нам еще повезло не проиграть этот матч.

Соперник в концовке встречи выглядел лучше, хотя тактика была схожей. Нужно принять это и не падать духом.

Меня беспокоит, что у нас отсутствует стабильность. Необходимо обратить на это внимание. Нужно разобрать эту игру. Мы набрали одно очко, однако я недоволен нашим сегодняшним выступлением.

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 21:14
Это верно!
Сантус
Сантус
сегодня в 20:36
Все комменты Лампа...как будто со стороны...Фрэнки,ау,ты тренер этого клуба а не эксперт на телевидении!!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:43
Лэмпард любит языком почесать бестолку..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:04
Какой-то он тупой.
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