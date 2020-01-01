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Пике и Пуйоль о 6 трофеях «Барсы» в 2009 году: «У нас были отличные игроки»

сегодня, 15:34

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и его бывший партнер по обороне Карлес Пуйоль рассказали про успех каталонцев в 2009 году, когда «сине-гранатовые» за год выиграли 6 трофеев:

У нас был тренер с игровым планом и самыми ясными идеями, а также великолепное поколение футболистов.

Что у игроков постарше, что у молодых игроков, не было детей. Это позволяло нам вместе ходить на обеды и ужины и классно проводить вечера.

Ранее «Барселона» Хосепа Гвардиолы была названа лучшей командой десятилетия. Напомним, что каталонский специалист возглавлял «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.

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наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 18:33
Легенды Барселоны Эвребе и Штарк поделились мнением почему Барселона была успешной: Да всё просто, по одному кейсу на рыло и дело сделано.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:27
Один из них – Эврёбе 😉😆😂
neomessi
neomessi ответил Leki_chelsea
сегодня в 17:51
Спасибо, от того что ты их ненавидишь им глубоко нахаркать)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Leki_chelsea
сегодня в 17:06
Забыли наверно как судьи тащили , с челси например. С тех пор ненавижу барсу
Ненависть к Барселоне это тоже реклама,так как к суперграндов любят или ненавидят
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 16:32
Забыли наверно как судьи тащили , с челси например. С тех пор ненавижу барсу
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