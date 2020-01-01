Пике и Пуйоль о 6 трофеях «Барсы» в 2009 году: «У нас были отличные игроки»

сегодня, 15:34

Защитник «Барселоны» и его бывший партнер по обороне рассказали про успех каталонцев в 2009 году, когда «сине-гранатовые» за год выиграли 6 трофеев:

У нас был тренер с игровым планом и самыми ясными идеями, а также великолепное поколение футболистов. Что у игроков постарше, что у молодых игроков, не было детей. Это позволяло нам вместе ходить на обеды и ужины и классно проводить вечера.

Ранее «Барселона» Хосепа Гвардиолы была названа лучшей командой десятилетия. Напомним, что каталонский специалист возглавлял «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.