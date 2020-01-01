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Пике и Пуйоль рассказали о победе над «Реалом» со счетом 6:2 в 2009 году

сегодня, 15:48

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и его бывший партнер по обороне каталонского клуба Карлес Пуйоль поделились мнением о разгромной победе со счетом 6:2 над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году:

Это был один из лучших матчей в истории. Помню, Гвардиола сказал нам, что нет смысла играть на ничью, потому что тогда точно проиграем. Это не была игра за титул, но была близка к этому. Эта встреча осталась в истории и памяти болельщиков «Барселоны».

Это был нереальный адреналин.

Ранее Пике и Пуйоль рассказали про «Барселону» в 2009 году, когда каталонцы за год выиграли 6 трофеев. 

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 21:13
с этого года и начались покупки судей от барсы, а хотя наверное раньше!!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 19:18
они хором это говорили что ли?
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 18:43
Самая крупная победа: 11:1, против «Барселоны» (Кубок Испании 1943)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:30
эти подрасскажут..
Footbolista
Footbolista ответил neomessi
сегодня в 18:07
Не)...динозавры вроде раньше были...
neomessi
neomessi ответил Footbolista
сегодня в 17:49
Это когда еще динозавры обитали на земле?)
Evgeniy09
Evgeniy09 ответил Charismatic
сегодня в 17:39
Пике и Пуйоль расскали
Спасибо, исправлено
Charismatic
Charismatic
сегодня в 17:20
Пике и Пуйоль расскали
mangoх12
mangoх12
сегодня в 17:10
хорошо когда есть что вспомнить
ДСА
ДСА
сегодня в 16:52
Бывают чудные моменты, Спартак-Севилья 5-1, например.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:16
..."Это был один из лучших матчей в истории"...
В истории пока останется самый крупный счет в пользу Реала 8:2...если уже говорить об истории...
drug01
drug01
сегодня в 15:56
Приятная история!
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