Пике и Пуйоль рассказали о победе над «Реалом» со счетом 6:2 в 2009 году

сегодня, 15:48

Защитник «Барселоны» и его бывший партнер по обороне каталонского клуба поделились мнением о разгромной победе со счетом 6:2 над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году:

Это был один из лучших матчей в истории. Помню, Гвардиола сказал нам, что нет смысла играть на ничью, потому что тогда точно проиграем. Это не была игра за титул, но была близка к этому. Эта встреча осталась в истории и памяти болельщиков «Барселоны». Это был нереальный адреналин.

Ранее Пике и Пуйоль рассказали про «Барселону» в 2009 году, когда каталонцы за год выиграли 6 трофеев.