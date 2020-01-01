ГлавнаяНовости

«Оренбург» подписал футболиста сборной Казахстана

вчера, 22:51

Экс-защитник «Кайрата» Исламбек Куат стал футболистом «Оренбурга».

Детали контракта 26-летнего игрока сборной Казахстана с клубом из России неизвестны.

Ранее тренерский штаб «Оренбурга» пополнил бывший главный тренер пермской «Звезды» Константин Парамонов

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Егор Сорокин продолжит карьеру в «Краснодаре»
30 декабря 2019 Комментарии8
Официально«Енисей» объявил о приобретении Хомухи роликом из мексиканского сериала
28 декабря 2019 ВидеоКомментарии2
ОфициальноИгнатьев подписал контракт с «Рубином» до лета 2024 года
28 декабря 2019 Комментарии17
ОфициальноИгнатьев перебрался из «Краснодара» в «Рубин»
28 декабря 2019 Комментарии42
ОфициальноМануйлов стал игроком «СКА-Хабаровска»
25 декабря 2019 Комментарии2
«Ротор» заполучил воспитанника ЦСКА
23 декабря 2019 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:34
Должно быть неплохое усиление.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:59
Будем понаблюдать за Куатом.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:32
Посмотрим чем сможет фк Оренбург поправить свои дела в турнирной таблице...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:17
Желаю Куату успехов
beefs
beefs
вчера в 23:48
Оренбург усиливается...
ABir
ABir
вчера в 23:43
Логично: Оренбург недалёко от Казахстана. Всем удобно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100