«Оренбург» подписал футболиста сборной Казахстана

Экс-защитник «Кайрата» Исламбек Куат стал футболистом «Оренбурга».
Детали контракта 26-летнего игрока сборной Казахстана с клубом из России неизвестны.
Полузащитник Исламбек Куат заключил контракт с ФК «Оренбург»— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 1, 2020
Исламбек Куат (Казахстан), полузащитник 1993 г.р.
Выступал за клубы из Казахстана: «Астана», «Актобе», «Кайрат» и национальную сборную Казахстана. pic.twitter.com/Gn8l0Eo3J2
Ранее тренерский штаб «Оренбурга» пополнил бывший главный тренер пермской «Звезды» Константин Парамонов.