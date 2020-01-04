Тухель: «Паредес способен быть важным футболистом для ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике Леандро Паредесе и о форварде Эдинсоне Кавани:
Паредес много играл в концовке прошлого сезона. Леандро показал, что способен быть важным футболистом для ПСЖ.
Трудности у Кавани начались, когда он получил травму, поэтому он сбился с ритма.
Каждый должен усердно тренироваться, чтобы быть готовым в нужный момент. Я доверию им и верю, что они останутся в ПСЖ.
Ранее стало известно, что Паредес хочет перейти в «Ювентус».
С ним вышли бы в плэй-офф ЛЧ!
С ним вышли бы в плэй-офф ЛЧ!