Тухель: «Паредес способен быть важным футболистом для ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» поделился мнением о полузащитнике и о форварде :

Паредес много играл в концовке прошлого сезона. Леандро показал, что способен быть важным футболистом для ПСЖ .

Трудности у Кавани начались, когда он получил травму, поэтому он сбился с ритма.