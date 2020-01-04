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Тухель: «Паредес способен быть важным футболистом для ПСЖ»

сегодня, 19:12

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике Леандро Паредесе и о форварде Эдинсоне Кавани:

Паредес много играл в концовке прошлого сезона. Леандро показал, что способен быть важным футболистом для ПСЖ.

Трудности у Кавани начались, когда он получил травму, поэтому он сбился с ритма.

Каждый должен усердно тренироваться, чтобы быть готовым в нужный момент. Я доверию им и верю, что они останутся в ПСЖ.

Ранее стало известно, что Паредес хочет перейти в «Ювентус».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 19:57
Всё возможно.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 19:36
Паредес великий игрок, мы еще дешево его продали.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:34
Зря Зенит его продал!
С ним вышли бы в плэй-офф ЛЧ!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:15
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