Адриан: «У „Ливерпуля“ есть менталитет победителей»

Голкипер «Ливерпуля» Адриан прокомментировал выступление команды в текущем сезоне:
Мы люди, а не машины. Однако у нас есть менталитет победителей.
Юрген Клопп начал делать хорошие вещи, когда пришел в клуб. Наш менталитет сделал нас сильнее даже после победы в Лиге чемпионов.
Проигрыш «Реалу» в 2018 году в финале ЛЧ был болезненным, но через год мы завоевали этот трофей, а затем Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Нужно наслаждаться нынешними прекрасными временами, но не надо витать в облаках. Знаем, что до конца сезона еще далеко.
Мы хотим выиграть новый трофей. Впереди много турниров и нам важно оставаться едиными, чтобы везде бороться за победу.
Ранее защитник «красных» Джо Гомес поделился мнением о настроении футболистов в клубе.