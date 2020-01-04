Кьеза: «Мне нужно проявить себя, чтобы попасть в состав сборной Италии»

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Италии поделился мнением об амбициях итальянской сборной на предстоящем Евро-2020.

Я считаю, что мы очень сильная команда, плюс тренер Роберто Манчини научил нас многому за последние несколько лет. Он показал нам, как играть, сохраняя владение мячом и интенсивность.

Мы видели, что наша игра развивается, и это было видно по результатам. Наша квалификация с идеальным результатом в группе показала, что мы действительно сильная команда и можем хорошо выступить на Евро. Мне все еще нужно проявить себя, чтобы попасть в состав сборной.

Есть много сильных команд, например Франция, которая выиграла чемпионат мира 2018 года, Португалия с Криштиану Роналду, так что это будет очень тяжело.