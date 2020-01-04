Маркевич: «Украина может войти в число восьми лучших сборных на Евро-2020»

Глава Комитета национальных сборных УАФ оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020.

Перед отбором у меня был сдержанный оптимизм, но команда Андрея Шевченко проявила себя во всей красе. Мало того, что наша сборная обошла в турнирной таблице чемпионов Европы, португальцев, так еще и вся дистанция квалификации была пройдена без поражений. Молодцы.

Прежде всего, хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы. Игра «сине-желтых» дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента.

Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, с Рональдом Куманом команда существенно прибавила. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев. Об Австрии сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина, по меньшей мере, не уступает австрийцам.