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Кукурелья назвал Милитао «обезьяной» и может быть отстранен на 4 матча

сегодня, 21:56
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 19-го тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Реалом» произошла стычка между футболистами.

Во втором тайме защитник «Реала» Эдер Милитао и его визави из «Хетафе» Марк Кукурелья устроили потасовку, в ходе которой Марк произнес фразу, в которой кто-то расслышал «закрой рот, чертова обезьяна» («calla la boca, puto mico»). Но представители «Хетафе» утверждают, что Кукурелья сказал «закрой чертов клюв» («cierra el puto pico»).

Главный арбитр  Хосе Мунуэра Монтеро не заметил этого эпизода и не стал останавливать встречу.

Руководство лиги может начать разбирательство, по итогам которого Кукурелья может быть оштрафован и дисквалифицирован на срок до четырех игр.

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Gelious
Gelious
сегодня в 22:52
"клюв" - да, точняк, так и сказал. Как известны, брутальные мужики то и делают, что на клюв у другого указывают. Может еще скажут, что детскую фразочку типа "кто обзывается - тот сам..." кто-нибудь бросил вместо оскорблений?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:43
Кукурелья это же вроде католонский воспитаник тогда все ясно с ним. В их школе такому учат, провокациям и симуляциям. Надо отстранять его от футбола на максимальный срок!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:23
Если Кукурелья прокукарекал то что все подумали....
То свои же Ньом и Джене устроят ему "тёмную"...
Гавроша
Гавроша
сегодня в 22:19
Кабинетные всегда правы, как цска.
Faustello
Faustello
сегодня в 22:16
Одно слово - румыны ёпта...
Виссарионович
Виссарионович ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 22:02
А что он не правильно сказал?
Зазвездившаяся бразильская мадридская прослойка.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 22:00
типикал воспитанник Барселонаы
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:59
Может там было:"Закрой чертов клюв обезьяна")))
Редкая обезьяна с клювом)))
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