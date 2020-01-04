Кукурелья назвал Милитао «обезьяной» и может быть отстранен на 4 матча

сегодня, 21:56

В матче 19-го тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Реалом» произошла стычка между футболистами.

Во втором тайме защитник «Реала» и его визави из «Хетафе» устроили потасовку, в ходе которой Марк произнес фразу, в которой кто-то расслышал «закрой рот, чертова обезьяна» («calla la boca, puto mico»). Но представители «Хетафе» утверждают, что Кукурелья сказал «закрой чертов клюв» («cierra el puto pico»).

Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не заметил этого эпизода и не стал останавливать встречу.

Руководство лиги может начать разбирательство, по итогам которого Кукурелья может быть оштрафован и дисквалифицирован на срок до четырех игр.