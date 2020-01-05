Владелец «Альмерии» боднул Зидана головой в грудь

Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх опубликовал видео, на котором он обнимается с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Саудовский бизнесмен в шутку боднул головой в грудь Зидана.
Судя по всему, шутка связана с известным эпизодом, произошедшим на чемпионате мира 2006 года. Тогда в финале турнира Зидан с огромной силой ударил головой в грудь итальянца Марко Матерацци.
@iomatrix23 Ha sido duro,no? Sangre árabe! pic.twitter.com/KreBvndsvX— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 5 января 2020 г.
«Альмерия» в текущем сезоне сражается за выход в Примеру. После 22 туров команда занимает вторую строчку, имея в активе 39 очков. Возглавляет красно-белых бывший игрок мадридского «Реала» Гути.