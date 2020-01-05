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Владелец «Альмерии» боднул Зидана головой в грудь

вчера, 23:42

Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх опубликовал видео, на котором он обнимается с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Саудовский бизнесмен в шутку боднул головой в грудь Зидана.

Судя по всему, шутка связана с известным эпизодом, произошедшим на чемпионате мира 2006 года. Тогда в финале турнира Зидан с огромной силой ударил головой в грудь итальянца Марко Матерацци.

«Альмерия» в текущем сезоне сражается за выход в Примеру. После 22 туров команда занимает вторую строчку, имея в активе 39 очков. Возглавляет красно-белых бывший игрок мадридского «Реала» Гути

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:27
В Испании бодаться не запрещено, ведь это родина боя быков.
Сантус
Сантус
сегодня в 00:25
Зидан просто счастлив вспоминая тот эпизод....нужно быть очень тупым ,что бы не понимать этого...)...арабы....
Strikers188
Strikers188
сегодня в 00:10
Ну раз бизнесмен, то можно
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:43
Шутканул
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