Владелец «Альмерии» боднул Зидана головой в грудь

вчера, 23:42

Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх опубликовал видео, на котором он обнимается с главным тренером «Реала» . Саудовский бизнесмен в шутку боднул головой в грудь Зидана.

Судя по всему, шутка связана с известным эпизодом, произошедшим на чемпионате мира 2006 года. Тогда в финале турнира Зидан с огромной силой ударил головой в грудь итальянца Марко Матерацци.

«Альмерия» в текущем сезоне сражается за выход в Примеру. После 22 туров команда занимает вторую строчку, имея в активе 39 очков. Возглавляет красно-белых бывший игрок мадридского «Реала» Гути.