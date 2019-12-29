Мудрость не радость и новогодний хрусталь

29 декабря 2019, 22:30

2019 год тает на глазах, счет пошел на часы. «Соккер.ру» подготовил очередной выпуск самой старой рубрики сайта. «Народный обозреватель», жги!

Буквально два слова для новичков прежде, чем мы начнем: если увидели где-то на сайте смешную и оригинальную шутку, то хватайте хештег #Народный_обозреватель и вставьте его в ответ на понравившийся пост. Можете и свои сообщения метить, если так уверены в искрометности своего юмора — мы оценим.

11 место. 112910415 — о том, что Дзюба нацелен на подписание нового контракта с «Зенитом» и старается выжать из него максимум.

...но регулярные звонки Зидана сильно отвлекают!

10 место. gentlewolf — о предложении президента УЕФА Александра Чеферина разрешить арбитрам допускать 10-20-сантиметровые офсайды, чтобы длинный нос не стал причиной отмененного гола.

Ибрагимович: «А че сразу я-то?»

9 место. Василий Иванов 1 — о молодом форварде Иване Игнатьеве, который не понимает, зачем нужно ехать играть в Европу.

«Таити, Таити... Нас и здесь неплохо кормят» (с)

8 место. Zenit_84 прокомментировал сообщение английских СМИ о том, что у Куртуа нашелся сын от соседки.

Zenit_84: К Снежане Королевой и Малахову.

7 место. nubom переживает об Андрее Луневе, который давно не появлялся на поле, а накануне праздников примерил на себя костюм Деда Мороза.

Похоже выздоровление Андрюши затянется!

5 место. makkie – о зенитовской версии аргентинца с шестью «Золотыми мячами».

Аа, это тот Дриусси, которого Месси не узнал?))

5 место. Trepanator прокомментировал новогодний ролик ЦСКА , в котором можно увидеть редкие кадры — как тренируется Алан Дзагоев, да еще с надписью на спине «Не трогать! Это на Новый год!»

Как в любой семье, хрусталь достают только на Новый Год

4 место. ПерекатиПоле и ziborock стали участниками любопытного диалога, возникшего под новостью о том, что «Зенит» давно хотел подписать Ивана Игнатьева.

ПерекатиПоле : Всё, Рубин его подписал. Москвичи, расслабьтесь)

ziborock : Значит скоро Зенит за полтос возмет!)))

3 место. Ренейм Ренеймович беспокоится об увлечении Леонида Слуцкого горными лыжами.

Опасная затея — горы раскачивать. Аххах

2 место. Слуцкий возглавил «Рубин», а Tostao напомнил о слабости российского тренера. Впрочем, мы уверены, что Леонид Викторович, не будь дураком, будет уплетать в Казани вкуснейшие очпочмаки, а не вредный фастфуд. Даешь стихотворение про татарскую кухню!

Ты сегодня мне принес

Не букет из пышных роз,

Не тюльпаны и не лилии.

Протянул мне робко ты

Из фастфуда вкусноты,

И без всякой сухожилии!

Припев:

Хамбургер, хамбургер...

))

1 место. Leha-ha50 - о словах экс-президента РФС Вячеслава Колоскова, который, не боясь показаться странноватым, выразил полную уверенность, что «сборная России обыграет всех». На Евро-2020.

Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна.

Вне конкурса. Tostao показал, как «Спартак» составлял жалобу на судейство в матче с «Зенитом». ​

И еще. «Народный обозреватель» - это не смехопанорама и не аншлаг, у нас нет сценария и заготовок. Здесь исключительно народный юмор, отражающий настроение пользователей сайта. И как бы это грустно ни звучало, но если получается слишком плоско, слишком избито или слишком злобно — значит, мы изменились, озлобились и разучились шутить по-доброму и остроумно. Давайте в 2020 году подумаем над этим. Живите, процветайте и смейтесь!