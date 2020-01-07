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Сульшер признался, что восхищается Гвардиолой

сегодня, 10:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что восхищается работой наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы

Соперничество с «Ман Сити»? Если забыть об этом на минуту, то вас запросто переиграют. Сейчас мы другой тип команды, мы хотим атаковать быстрее. 

Еще в «Барселоне» стало понятно, что невозможно не восхищаться Гвардиолой, тем, что он делает со своими командами. Очень здорово, что у нас есть возможность соревноваться с такими командами и тренерами. 

Ранее Оле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных трансферах в январе

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