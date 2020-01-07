Сульшер признался, что восхищается Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» признался, что восхищается работой наставника «Манчестер Сити» .

Соперничество с «Ман Сити»? Если забыть об этом на минуту, то вас запросто переиграют. Сейчас мы другой тип команды, мы хотим атаковать быстрее.

Еще в «Барселоне» стало понятно, что невозможно не восхищаться Гвардиолой, тем, что он делает со своими командами. Очень здорово, что у нас есть возможность соревноваться с такими командами и тренерами.