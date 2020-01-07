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Инс: «МЮ нужно просто сказать, где находится Погба»

сегодня, 10:04

Бывший английский футболист Пол Инс заявил, что руководство «Манчестер Юнайтед» обязано рассказать о том, где находится сейчас полузащитник Поль Погба. Уже некоторое время хавбек отсутствует в клубе, однако никаких внятных комментариев по этому поводу не поступало. 

Ввиду того, что выступления МЮ были настолько непоследовательными, и с таким большим количеством дискуссий вокруг Сульшера, последнее, что нужно, - это все слухи вокруг Погба. 

Просто нужно сказать, где он находится. Но вместо этого мы видим, что Поль прячется за своим агентом Райолой.

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