Инс: «МЮ нужно просто сказать, где находится Погба»

Бывший английский футболист заявил, что руководство «Манчестер Юнайтед» обязано рассказать о том, где находится сейчас полузащитник . Уже некоторое время хавбек отсутствует в клубе, однако никаких внятных комментариев по этому поводу не поступало.

Ввиду того, что выступления МЮ были настолько непоследовательными, и с таким большим количеством дискуссий вокруг Сульшера, последнее, что нужно, - это все слухи вокруг Погба.

Просто нужно сказать, где он находится. Но вместо этого мы видим, что Поль прячется за своим агентом Райолой.