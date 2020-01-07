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Сульшер: «Трансферы в январе? Это трудно реализовать»

сегодня, 10:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных трансферах в январе. 

Трансферы в январе? Это трудно реализовать. У нас было множество травм, но игроки возвращаются. Мы знаем, что с травмированными футболистами у нас немного легковесный состав, но зато у других игроков появляется шанс закрепиться в основе. 

Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона или хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.

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galem72
galem72
сегодня в 11:07
Этому норвежскому слоупоку никто не говорил, что юзать лингарда и перейру — дорога в ч.шип? ((
Поскорей бы Вульверы с арабами вынесли Юнайтед с кубков. Может, тогда Выдра бы задумался над его увольнением.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 10:38
сложно
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