Сульшер: «Трансферы в январе? Это трудно реализовать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о возможных трансферах в январе.

Трансферы в январе? Это трудно реализовать. У нас было множество травм, но игроки возвращаются. Мы знаем, что с травмированными футболистами у нас немного легковесный состав, но зато у других игроков появляется шанс закрепиться в основе.