Сульшер: «Трансферы в январе? Это трудно реализовать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных трансферах в январе.
Трансферы в январе? Это трудно реализовать. У нас было множество травм, но игроки возвращаются. Мы знаем, что с травмированными футболистами у нас немного легковесный состав, но зато у других игроков появляется шанс закрепиться в основе.
Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона или хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Поскорей бы Вульверы с арабами вынесли Юнайтед с кубков. Может, тогда Выдра бы задумался над его увольнением.
Поскорей бы Вульверы с арабами вынесли Юнайтед с кубков. Может, тогда Выдра бы задумался над его увольнением.