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Готти: «Я не могу удерживать де Пауля в „Удинезе“»

сегодня, 08:22
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Удинезе» Лука Готти прокомментировал победу над «Лечче» в 18-м туре Серии А, а также прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Родриго де Пауля.

Это была игра, на которую сильно повлиял сильный ветер. В первом тайме было сложно, мы дали «Лечче» пару моментов. Во втором тайме стало лучше, они упустили два момента за короткий промежуток времени, а затем де Пауль сделал отличный гол.

У меня нет никаких новостей, о том что де Пауль уйдет. Но я лично не могу держать его в клубе.

Команда нашла свою игру в течение последних недель, мы не были напуганы. В конце концов мы сыграли в 4-3-3, который превратился в 4-1-4-1, чтобы попытаться выиграть матч.

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