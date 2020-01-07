Готти: «Я не могу удерживать де Пауля в „Удинезе“»

Главный тренер «Удинезе» прокомментировал победу над «Лечче» в 18-м туре Серии А, а также прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника .

Это была игра, на которую сильно повлиял сильный ветер. В первом тайме было сложно, мы дали «Лечче» пару моментов. Во втором тайме стало лучше, они упустили два момента за короткий промежуток времени, а затем де Пауль сделал отличный гол.

У меня нет никаких новостей, о том что де Пауль уйдет. Но я лично не могу держать его в клубе.

Команда нашла свою игру в течение последних недель, мы не были напуганы. В конце концов мы сыграли в 4-3-3, который превратился в 4-1-4-1, чтобы попытаться выиграть матч.