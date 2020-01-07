Спортдиректор «Наполи»: «Нам надо заполнить состав для Гаттузо»

Спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли порассуждал об усилении команды в трансферное окно.

Тренер изменил систему на 4-3-3, так что даже с точки зрения цифр нам нужно кого-то привлечь, чтобы заполнить состав для Гаттузо.

Парадоксально, но обсуждать цели еще рано. Нам нужно снова найти свою игру. Мы видели что-то новое в игре с «Сассуоло» и надеемся, что это может вырасти в настоящий переломный момент.

Гаттузо оказал сильное влияние на ребят и болельщиков. Он очень страстный, решительный и очень способный тренер, поэтому мы очень довольны им.