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Спортдиректор «Наполи»: «Нам надо заполнить состав для Гаттузо»

сегодня, 08:13

Спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли порассуждал об усилении команды в трансферное окно.

Тренер изменил систему на 4-3-3, так что даже с точки зрения цифр нам нужно кого-то привлечь, чтобы заполнить состав для Гаттузо.

Парадоксально, но обсуждать цели еще рано. Нам нужно снова найти свою игру. Мы видели что-то новое в игре с «Сассуоло» и надеемся, что это может вырасти в настоящий переломный момент.

Гаттузо оказал сильное влияние на ребят и болельщиков. Он очень страстный, решительный и очень способный тренер, поэтому мы очень довольны им.

Первым трансфером для неаполитанцев, судя по всему, станет словакский хавбек «Сельты» Станислав Лоботка

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:21
Дык скоро для другого заполнять придётся))
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