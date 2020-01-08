«Зенит» проведёт товарищеский матч против «Зальцбурга» в Катаре

сегодня, 16:11

На официальном сайте австрийского «РБ Зальцбург» появилось расписание товарищеских матчей.

25 января «быки» проведут встречу против петербургского «Зенита». Матч состоится в столице Катара Дохе.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга проведет первый сбор в Катаре, после чего отправится в Испанию.

Также известно, что в феврале должен состояться товарищеский матч между «Зенитом» и казахстанским «Кайратом».