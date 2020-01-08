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«Зенит» проведёт товарищеский матч против «Зальцбурга» в Катаре

сегодня, 16:11

На официальном сайте австрийского «РБ Зальцбург» появилось расписание товарищеских матчей.

25 января «быки» проведут встречу против петербургского «Зенита». Матч состоится в столице Катара Дохе.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга проведет первый сбор в Катаре, после чего отправится в Испанию.

Также известно, что в феврале должен состояться товарищеский матч между «Зенитом» и казахстанским «Кайратом».

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nubom
nubom
сегодня в 16:28
Купил доху я на меху. Теперь в Дохе в футбол играю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:28
Не "товарищеский"....а "контрольный".....
Нет у Зенита "товарищей"..В РБ-шных клубах....
Которые за тайм сливают матч Лионам....ведя 2:0...
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