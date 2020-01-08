«Спартак» не планирует переносить сборы из ОАЭ и Катара

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Сборы «Спартака» в Объединенных Арабских Эмиратах ( ОАЭ ) и Катаре должны пройти согласно плану, ни о каких переносах речи пока не идет, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Пока никакой информации по поводу переноса сборов нет. Все идет по плану», - сообщили в пресс-службе.

В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.