«Чайка» раньше всех в ФНЛ выйдет из отпуска

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Источник сообщает, что «Чайка» первой из команд ФНЛ начнет подготовку к весенней части сезона.

6 января команда отправится на втягивающий сбор в Кисловодск, откуда 12-го числа вылетит в Турцию. Там у команды запланированы три контрольных матча — с азербайджанской «Габалой», «Нефтехимиком» и болгарским «Ботевым». Затем «Чайка» проведет еще один сбор в Турции, после чего завершит подготовку в испанской Марбелье.

Новый главный тренер команды Магомед Адиев намерен взять на январские сборы всех игроков нынешнего состава.