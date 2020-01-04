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«Чайка» раньше всех в ФНЛ выйдет из отпуска

сегодня, 13:47

Источник сообщает, что «Чайка» первой из команд ФНЛ начнет подготовку к весенней части сезона.

6 января команда отправится на втягивающий сбор в Кисловодск, откуда 12-го числа вылетит в Турцию. Там у команды запланированы три контрольных матча — с азербайджанской «Габалой», «Нефтехимиком» и болгарским «Ботевым». Затем «Чайка» проведет еще один сбор в Турции, после чего завершит подготовку в испанской Марбелье. 

Новый главный тренер команды Магомед Адиев намерен взять на январские сборы всех игроков нынешнего состава.

«Чайка» занимает 9-е место в первенстве ФНЛ.

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 14:12
Так и нужно.
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