Гвардиола: «Агуэро может забивать отовсюду, с любых позиций»

сегодня, 12:49

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о нападающем «горожан» в связи с тем, что форвард вскоре может установить рекорд по числу голов в английской Премьер-Лиге среди легионеров.

Это парень, чувствующий голевые возможности в штрафной соперника. Он может забивать отовсюду, с любых позиций. Он невероятный нападающий, невероятный. То, что он забьет больше голов, чем такая легенда, как Тьерри Анри, – потрясающее достижение.

Сейчас в активе Агуэро 174 гола в АПЛ . Больше из легионеров забил только бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри – 175.

Ранее сообщалось, что Агуэро стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги за последние 10 лет.