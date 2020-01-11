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Гвардиола: «Агуэро может забивать отовсюду, с любых позиций»

сегодня, 12:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «горожан» Серхио Агуэро в связи с тем, что форвард вскоре может установить рекорд по числу голов в английской Премьер-Лиге среди легионеров.   

Это парень, чувствующий голевые возможности в штрафной соперника. Он может забивать отовсюду, с любых позиций. Он невероятный нападающий, невероятный. То, что он забьет больше голов, чем такая легенда, как Тьерри Анри, – потрясающее достижение.

Сейчас в активе Агуэро 174 гола в АПЛ. Больше из легионеров забил только бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри – 175. 

Ранее сообщалось, что Агуэро стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги за последние 10 лет.

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