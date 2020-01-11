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Пирсон – о борьбе за выживание в АПЛ: «Мы не забегаем вперед»

сегодня, 10:21

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон заявил, что в клубе стараются не забегать вперед в вопросе борьбы за выживание в английской Премьер-Лиге.

Мы не забегаем вперед. Мы проделали кое-какую хорошую работу, и перед нами лежит долгий путь. Я не думаю слишком много. Я просто пытаюсь установить стандарт и стать частью создания правильного настроения в клубе. Стандарты, по которым мы работаем, остаются высокими.

«Уотфорд» набрал 19 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. Завтра «шершни» сыграют в гостях с «Борнмутом» в 22-м туре чемпионата.

Напомним, что Найджел Пирсон был назначен главным тренером «Уотфорда» в начале прошлого месяца.

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