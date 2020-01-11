Вальверде – out, Хави – in? «Барселона» ждёт тренера

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А голы «Атлетико» тоже арбитры забили? «Соккер.ру» фиксирует, что «Барселона» заждалась смелого наставника.

Рефери судят так, как велит действующая редакция правил. Есть правило офсайда, и вне игры пока фиксируют, если любая часть головы, тела или ноги атакующего футболиста находится ближе к воротам, чем предпоследний игрок соперника. Ирокез Видаля – часть головы.

Руки не учитываются – ими полевым играть нельзя, часто крайней точкой становится плечо футболиста или голова – ими забивать можно. Странноватое правило, ведь мяч чаще идет в ноги, а фиксируют по верху тела, но закон одинаковый для всех матчей с VAR .

Так что не арбитры виноваты. «Барселона» снова надеялась, что Месси все сделает сам, но мяч коснулся руки Лионеля – гол отменили законно. Но как быть с теми мячами, что забивал «Атлетико»? Почему в защите у каталонцев проходной двор, почему даже при хорошей игре снова уступили?

Меняются имена в центре – Умтити или Ленгле, Пике на секунду отвлекается от бизнеса, а в результате все успехи в защите так или иначе зависят от Тер Штегена. Если Марк-Андре не играет – проблем становится больше. Хотя не только дыра в центре защиты заставляет усомниться в правильности решения Бартомеу.

Президент каталонцев упрямо не увольнял Вальверде, поскольку боится, что ошибется с назначением следующего наставника. А через год выборы, и возможен новый провал в плей-офф ЛЧ и потеря титула в Испании. Сейчас есть Вальверде – крайний на случай неудач, а вот ляпы Хави будут вешать уже на Бартомеу.

Но есть в основе бездействия трусость. И излишняя смелость Хави – Эрнандес настолько открыто сообщал о желании работать главным тренером родного клуба, что какие могут быть сомнения, что он готов броситься в бой? Есть только опасения насчет класса тренера, ведь Анри тоже видел себя минимум вторым Зиданом, и итог помните.

Впрочем, Эрнандесу куда проще, чем даже Артете в «Арсенале». Вальверде не подходит, поскольку нет характера, а вот сама «Барселона», пока есть Месси, всегда может выдать сильный отрезок. Особенно если выбрать оптимальный состав и не мучить Де Йонга и компанию экспериментами.

Глупостью было решение оставить Эрнесто после матча в Ливерпуле – такие поражения ломали и более психологически мощных наставников. Так что «Барселона» лишь усложнила себе жизнь, ведь новый тренер может появиться посреди сезона.

Важно, чтобы босса принял Месси – потому мелькала информация о Гальярдо. Но одновременно хотелось бы увидеть, как за новым тренером тянутся все остальные в команде. Клопп недоступен для «Барселоны» – нет смысла бросать «Ливерпуль» ближайшим летом, все идет здорово, так что Хави может быть не худшим вариантом.

Решение не увольнять Вальверде прямо сейчас точно будет ошибкой, ведь в плей-офф Лиги чемпионов с Эрнесто увидите команду на автопилоте – Месси будет главным тренером, а наставник из него очень средний. Все ведь понимают, что наставник уходит, и это понимание помогло лишь «Баварии» Хайнкеса, но Вальверде – не Юпп.

И Бартомеу не равен Хенессу. В последние годы президент «Барселоны» разочаровывает. Много странных дорогих трансферов, потеря Неймара, который был нужен для боеспособности атаки. Упрямая ставка на Вальверде, хотя понятно, что в клубе много людей – тот же Абидаль, не согласны, что испанца стоит держать до конца сезона.

Вот придет летом после Евро-2020 Куман, и что предложит? Гвардиола не вернется – отец Хосепа о таком мечтает, но сам не верит. Месси стареет – его крутость сама по себе не значит победу, ведь и «Валенсии» в Кубке проиграли, и «Атлетико» – в Суперкубке. И по кадрам далеко не все гладко.

«Барселоне» нужны правый и центральный защитники. Важно понять, что делать, если Бускетс продолжит сбавлять? Нужен вингер, хотя такого можно воспитать, если Ансу Фати прибавит. Чтобы «Барселона» снова была значимой не только по сумме денег, которые тратят на зарплаты, но и по результатам решающих матчей в кубковых турнирах, им явно нужен не Вальверде.

Не бывает такого, чтобы тренер без харизмы сохранил авторитет после провала в Ливерпуле. Как и кому должна проиграть «Барселона», чтобы стало понятно, что не Вальверде в центре успехов, но именно тренерского подхода и смелости не хватает в дни поражений? Трудно вспомнить последний великий матч команды Месси, где увидели победу именно наставника, причем красивую.

Зато легко вспомнить персональные поражения Эрнесто – волевая победа «Атлетико», ничья с последней командой Ла Лиги «Эспаньолом», унылое Эль Класико, безобразная работа против «Славии», бездарный влет от «Леванте». «Барселоне» давно нужен новый тренер, пускай даже посреди сезона. Бартомеу сделал ошибку, когда сохранил за Вальверде его пост.

А теперь не признает вину. Это в стиле Хосепа – до последнего рассказывал всем, что никто в мире не заплатит за Неймара 222 млн евро. А потом бразилец принес в офис каталонского клуба чек. А вот если Бартомеу нравятся поражения от «Ливерпуля», «Валенсии» и «Атлетико», то президент каталонцев может просто не разбираться в футболе, что вполне вероятно.

То, что команда с составом «Барселоны» может играть красиво, всем понятно. Но если футболисты раз за разом теряют преимущество, которое часто заслужили, то проблема в тренере. Хави может оказаться слабым специалистом – факт, но оставлять Вальверде – вредить «Барселоне». Тут ведь строго вопрос самолюбия и упоения властью. Бартомеу говорит миллионам фанатов каталонцев: «Я главный человек в клубе, и я решаю».

А Хосеп не подумал, что доминирование «Барселоны» может быть завязано на классе Тер Штегена, Месси и Суареса и не иметь отношения к тренерской работе? Ведь как только соперник – на этот раз Симеоне, выползает из-под давления, то получает тренерскую победу. Наставники команд уровня «Барселоны» не имеют права так часто сливать именно личные дуэли, как это делает Вальверде.

Особенно если команда ведет игру. Эрнесто понятия не имеет, куда направить мощь «Барселоны», чтобы получить великий сезон – у них худший старт в Ла Лиге за 11 лет. Так что Бартомеу впустую тратит драгоценное время великолепных футболистов. Когда у банды Месси хорошее настроение – их давление выдержит только соперник уровня «Атлетико». Но как только «Барселоне» нужна помощь тренера – результат известен.

Каталонцы – фантастическая по силе команда, раз играют без тренера с вечера в Ливерпуле. Но у подобной стратегии нет будущего. Эрнесто рано или поздно уйдет, а время потеряют – Месси, Пике, Бускетс и Суарес не молодеют, а заменить их некем, ведь даже потерю Дани Алвеса с 2016 года не компенсировали. Это к разговору о классе Бартомеу и продуманности его ключевых решений.

Только у очень слабого президента Вальверде остался бы тренером после Рима и Ливерпуля. И не верьте в сказки, что власть и деньги не могут попасть в руки случайным людям. И в футболе, и за его пределами такое сплошь и рядом, посмотрите свежие новости – убедитесь. Возможно, сам Хави – слабый тренер и не подойдет, но по Вальверде все давно понятно – уже не справился.