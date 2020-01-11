Гвардиола: «Ляпорт не чувствует боли, это хорошие новости»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии защитника «горожан» Эмерика Ляпорта, восстанавливающегося после тяжелой травмы колена.
Ляпорт тренируется каждый день и заканчивает тренировки с хорошим ощущением. Он не чувствует боли, и это хорошие новости. Не знаю, когда он вернется в игру, но он ближе к возвращению, чем в прошлом месяце. Я жду, чтобы узнать, что скажет доктор. При этом я вижу, что на поле Ляпорт хорошо двигается.
Напомним, что Ляпорт травмировался в поединке четвертого тура АПЛ против «Брайтона» (4:0). Впоследствии он перенес операцию на колене.