Суарес будет вынужден пропустить несколько недель из-за травмы

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По информации испанских СМИ , нападающий «Барселоны» из-за проблем с коленом выбыл на неопределенный срок.

Отмечается, что после поражения в матче 1/2 финала Суперкубка Испании от «Атлетико» Суарес обратился к клубному врачу. В ближайшее время 32-летний уругваец пройдёт углублённое медицинское обследование.

Судя по всему, игроку придется перенести операцию. В последних матчах Луис не может играть на 100%. Игру с «Атлетико» он проводил на уколах.

Источник отмечает, что Суарес готов лечь на операционный стол, чтобы успеть восстановиться к концу сезона.