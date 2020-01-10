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Суарес будет вынужден пропустить несколько недель из-за травмы

сегодня, 22:48

По информации испанских СМИ, нападающий «Барселоны» Луис Суарес из-за проблем с коленом выбыл на неопределенный срок.

Отмечается, что после поражения в матче 1/2 финала Суперкубка Испании от «Атлетико» Суарес обратился к клубному врачу. В ближайшее время 32-летний уругваец пройдёт углублённое медицинское обследование.

Судя по всему, игроку придется перенести операцию. В последних матчах Луис не может играть на 100%. Игру с «Атлетико» он проводил на уколах.

Источник отмечает, что Суарес готов лечь на операционный стол, чтобы успеть восстановиться к концу сезона.

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VIPded
VIPded
сегодня в 23:10
Всем Здоровья!!!
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