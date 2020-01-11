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Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

сегодня, 13:21

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Напомним, что в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» игрок испытал сильное головокружение после чего ему было проведено обследование. Визит к врачам выявил у Блинда воспаление сердечной мышцы.

«Возвращение Дейли на поле в качестве профессионального футболиста не является на 100% безопасным», - заявил отец футболиста.

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VIPded
VIPded
сегодня в 14:10
Всем Здоровья!!!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:46
Игра за мю не прошла для него даром)

А так не чего рисковать, денег на жизнь заработал, можно и в тренерский цех податься. Помереть всегда успеем.
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