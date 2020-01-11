Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
Напомним, что в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» игрок испытал сильное головокружение после чего ему было проведено обследование. Визит к врачам выявил у Блинда воспаление сердечной мышцы.
«Возвращение Дейли на поле в качестве профессионального футболиста не является на 100% безопасным», - заявил отец футболиста.
А так не чего рисковать, денег на жизнь заработал, можно и в тренерский цех податься. Помереть всегда успеем.
А так не чего рисковать, денег на жизнь заработал, можно и в тренерский цех податься. Помереть всегда успеем.