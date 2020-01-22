Райт: «Сульшер поставил свои интересы выше здоровья Рэшфорда»

Экс-нападающий «Арсенала» Иан Райт обрушился с критикой на главного тренера «Манчестер Юнайтед» . Райт убеждён, что наставник МЮ виноват в травме форварда «красных дьяволов» . Напомним, 22-летний англичанин может пропустить 2-3 месяца из-за двойного стрессового перелома в спине.

Сульшер говорил, что знал о том, что у Рэшфорда были проблемы, но всё равно выпустил его в матче с «Вулверхэмптоном», и теперь он выбыл на три месяца.

Мы говорим о реактивном игроке, который должен быть в оптимальной форме, чтобы выходить на поле.

Сульшер находится под сильным давлением, выполняя задачу по возвращению МЮ на былые позиции. И, в первую очередь, он думает о себе, а не об игроке. Сульшер поставил свои интересы выше здоровья Маркуса Рэшфорда.

Теперь один из самых многообещающих и значимых игроков выбыл из строя, и это надо спрашивать с тренера.