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Райт: «Сульшер поставил свои интересы выше здоровья Рэшфорда»

сегодня, 06:41

Экс-нападающий «Арсенала» Иан Райт обрушился с критикой на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера. Райт убеждён, что наставник МЮ виноват в травме форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда. Напомним, 22-летний англичанин может пропустить 2-3 месяца из-за двойного стрессового перелома в спине.

Сульшер говорил, что знал о том, что у Рэшфорда были проблемы, но всё равно выпустил его в матче с «Вулверхэмптоном», и теперь он выбыл на три месяца.

Мы говорим о реактивном игроке, который должен быть в оптимальной форме, чтобы выходить на поле.

Сульшер находится под сильным давлением, выполняя задачу по возвращению МЮ на былые позиции. И, в первую очередь, он думает о себе, а не об игроке. Сульшер поставил свои интересы выше здоровья Маркуса Рэшфорда.

Теперь один из самых многообещающих и значимых игроков выбыл из строя, и это надо спрашивать с тренера.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:47
Игрок должен играть, тренер правильно поступил.
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