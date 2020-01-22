Гаттузо: «Я знал, что будет нелегко, когда согласился возглавить „Наполи“»

Главный тренер «Наполи» дал комментарий после победы над «Лацио» (1:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

Я знал, что будет нелегко, когда согласился возглавить «Наполи», потому что это сложное место работы. Я был ошеломлён нашим выступлением против «Фиорентины» три дня назад, так как мы выглядели скверно. Я этого не ожидал.

Я взял ответственность на себя, но после игры мы все должны посмотреть друг другу в глаза и что-нибудь сказать, что мы и сделали. Мы представляем серьёзный клуб и должны быть открыты друг с другом.

Когда вы играете вместе семь или восемь лет и показываете хорошие результаты, то становитесь друзьями и позволяете некоторым вещам ускользать от вас. Но мы не должны терять почву под ногами и воспринимать что-либо как должное.