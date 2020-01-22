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Гаттузо: «Я знал, что будет нелегко, когда согласился возглавить „Наполи“»

сегодня, 03:11
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после победы над «Лацио» (1:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

Я знал, что будет нелегко, когда согласился возглавить «Наполи», потому что это сложное место работы. Я был ошеломлён нашим выступлением против «Фиорентины» три дня назад, так как мы выглядели скверно. Я этого не ожидал.

Я взял ответственность на себя, но после игры мы все должны посмотреть друг другу в глаза и что-нибудь сказать, что мы и сделали. Мы представляем серьёзный клуб и должны быть открыты друг с другом.

Когда вы играете вместе семь или восемь лет и показываете хорошие результаты, то становитесь друзьями и позволяете некоторым вещам ускользать от вас. Но мы не должны терять почву под ногами и воспринимать что-либо как должное.

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астап бендер
астап бендер
сегодня в 03:33
Мой защитник Отаменди,отыграл весь матч,больше ничем не отличился.Вы ему начислили 6 очей,За что? Матч Шефилд Юнайтед-Манчестер Сити. Таких ЛЕВЫХ начислений много,просто все молчат,ведь ХАЛЯВА досталась ему.
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