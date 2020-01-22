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Лэмпард о ничьей с «Арсеналом»: «Игроки не сделали свою работу»

сегодня, 02:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги ничейного матча с «Арсеналом» (2:2) в 24-м туре АПЛ.

Я разочарован, потому что хочется добиться победы. Мы забили гол, они оказались в меньшинстве, и мы должны были сделать больше, чтобы забить ещё один мяч. Но мы бросили обороняться и подарили им два гола. Парни не выполнили свою работу, которую они должны делать. В подобные моменты, выступая на таком уровне, вы теряете очки.

Сегодня мы могли забить три или четыре гола. У нас были удары, забросы и много моментов, где мы кричали «ух!» Мы должны быть более хладнокровными. Когда наступает игровой день, у тебя должен быть инстинкт убийцы. На данный момент у нас его нет. Мы можем быть чуть моложе остальных и немного в переходном периоде, но у нас должно быть качество. Дело не в болельщиках, а в нас.

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Сантус
Сантус
сегодня в 03:47
Стоит взять в помощники парочку мокрушников Фрэнк,а то этот инстинкт пресловутый , уже в каждом вью как паразит....
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