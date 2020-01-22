ГлавнаяНовости

Анчелотти: «„Эвертон“ играл хорошо, но нам не повезло»

сегодня, 01:59
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей с «Ньюкаслом» (2:2) в 24-м туре АПЛ. «Ириски» вели со счётом 2:0, но в последние минуты встречи пропустили два гола.

В футболе есть вещи, которые невозможно проконтролировать. Мы пропустили эти голы безо всякой на то причины, но показали хорошую игру сегодня.

Мы провели фантастический матч, но нам не повезло. Однако ничего не изменилось – чемпионат продолжается, мы должны сохранять концентрацию.

Мы вели 2:0, имели возможности забить ещё и играли в атакующий футбол. Я очень доволен выступлением. Такой сценарий происходит не часто, но иногда случается. Мы должны оставаться в игре все 90 минут, но я ничего не хочу сказать своим футболистам. Они хорошо играли, и такое может случиться. Нам просто не повезло в этом матче.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «Такой камбэк на „Стэмфорд Бридж“ я оцениваю очень высоко»
Сегодня, 02:19 Комментарии0
Агуэро о победе над «Шеффилдом»: «Тяжёлый матч с серьёзным соперником»
Сегодня, 01:39 Комментарии1
Гвардиола: «Во втором тайме мы были больше похожи на себя»
Сегодня, 00:52 Комментарии0
Перишич: «Пока у меня всё хорошо в Мюнхене»
Сегодня, 00:11 Комментарии1
Ван Перси: «Думаю, Артета хорошо справляется»
Вчера, 23:56 Комментарии0
Инсинье: «Не могу объяснить, почему у нас возникли трудности в Серии А»
Вчера, 23:21 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100