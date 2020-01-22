Анчелотти: «„Эвертон“ играл хорошо, но нам не повезло»

Наставник «Эвертона» дал комментарий после ничьей с «Ньюкаслом» (2:2) в 24-м туре АПЛ . «Ириски» вели со счётом 2:0, но в последние минуты встречи пропустили два гола.

В футболе есть вещи, которые невозможно проконтролировать. Мы пропустили эти голы безо всякой на то причины, но показали хорошую игру сегодня.

Мы провели фантастический матч, но нам не повезло. Однако ничего не изменилось – чемпионат продолжается, мы должны сохранять концентрацию.

Мы вели 2:0, имели возможности забить ещё и играли в атакующий футбол. Я очень доволен выступлением. Такой сценарий происходит не часто, но иногда случается. Мы должны оставаться в игре все 90 минут, но я ничего не хочу сказать своим футболистам. Они хорошо играли, и такое может случиться. Нам просто не повезло в этом матче.