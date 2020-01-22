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Мать Кавани: «Эдинсон хочет в „Атлетико“»

сегодня, 10:55

Мать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани подтвердила, что футболист желает продолжить карьеру в «Атлетико».

Вы знаете, что идут открытые переговоры. ПСЖ отклонил три предложения «Атлетико», но мой сын попросил об уходе. Мы ждем, когда между клубами будет достигнуто соглашение.

Эдинсон хочет в «Атлетико». Если не сейчас, то летом. Но это зависит не от моего сына, а от ПСЖ и «Атлетико».

ПСЖ хочет, чтобы он остался, а затем выходил на поле на шесть минут. Они нехорошо поступают с ним, ведь он отдал клубу почти семь лет. Если ему не дают играть, пусть отпустят в другой клуб, который в нем нуждается.

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VIPded
VIPded
сегодня в 11:23
Скорее бы.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Виссарионович
сегодня в 11:23
Не всегда) Пример Рабьо.
...и Геймара
Виссарионович
Виссарионович ответил drug01
сегодня в 11:06
Не всегда)
Пример Рабьо.
drug01
drug01
сегодня в 11:01
Надо всегда слушать родителей.....
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