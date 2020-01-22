Мать Кавани: «Эдинсон хочет в „Атлетико“»

Мать нападающего ПСЖ подтвердила, что футболист желает продолжить карьеру в «Атлетико».

Вы знаете, что идут открытые переговоры. ПСЖ отклонил три предложения «Атлетико», но мой сын попросил об уходе. Мы ждем, когда между клубами будет достигнуто соглашение.

Эдинсон хочет в «Атлетико». Если не сейчас, то летом. Но это зависит не от моего сына, а от ПСЖ и «Атлетико».