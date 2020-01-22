Мать Кавани: «Эдинсон хочет в „Атлетико“»

Мать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани подтвердила, что футболист желает продолжить карьеру в «Атлетико».
Вы знаете, что идут открытые переговоры. ПСЖ отклонил три предложения «Атлетико», но мой сын попросил об уходе. Мы ждем, когда между клубами будет достигнуто соглашение.
Эдинсон хочет в «Атлетико». Если не сейчас, то летом. Но это зависит не от моего сына, а от ПСЖ и «Атлетико».
ПСЖ хочет, чтобы он остался, а затем выходил на поле на шесть минут. Они нехорошо поступают с ним, ведь он отдал клубу почти семь лет. Если ему не дают играть, пусть отпустят в другой клуб, который в нем нуждается.
Пример Рабьо.
Пример Рабьо.