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Сульшер ответил Райту: «Я никогда не ставлю личные интересы выше командных»

сегодня, 07:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на критику экс-нападающего «Арсенала» Иана Райта. Напомним, Райт обвинил Сульшера в том, что в кубковом матче с «Вулверхэмптоном» тот выпустил на поле Маркуса Рэшфорда , после чего 22-летний форвард выбыл из строя на продолжительный срок.

Я никогда не ставлю личные интересы выше командных. Команда и клуб для меня всегда на первом месте.

Да, у Рэшфорда был небольшой дискомфорт, но он делал снимки. Мы мониторили его состояние. Мы должны следить за игроками каждый день. Есть множество вещей, о которых Иан Райт или кто-либо ещё просто не знают.

Маркус тренировался за день до игры с «Вулверхэмптоном» и делал это достаточно хорошо. Он выглядел доступным [для включения в состав]. Я спросил Рэшфорда, не против ли он включения в заявку, и он сказал «нет проблем».

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