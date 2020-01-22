Джака: «Говорят, что у „Арсенала“ нет характера, но мы доказали обратное»

Полузащитник «Арсенала» подвёл итоги ничейной игры с «Челси» (2:2) в рамках 24-го тура АПЛ .

Мы очень хорошо играли после удаления [Давида Луиса]. Было очень трудно, но мы показали сильный командный дух. В перерыве мы говорили о том, что можем это сделать, и мы дважды отыгрались в счёте. Так что я очень горжусь этой командой.

После этой игры никто не будет говорить о нас [плохо]. Многие говорили, что у нашей команды нет характера, но сегодня мы показали, что он у нас есть.

Я надеюсь, что роль центрального защитника не станет моей новой позицией, однако тренер знает, что я могу там играть. Я старался помогать команде, и мои одноклубники сильно облегчили мою задачу в сегодняшней встрече.