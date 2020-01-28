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«Тоттенхэм» выкупил Ло Чельсо у «Бетиса»

сегодня, 16:27

«Тоттенхэм» активировал опцию выкупа полузащитника Джовани Ло Чельсо у «Бетиса». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Аргентинский футболист присоединился к «шпорам» на постоянной основе, заключив контракт до 2025 года.

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cannongun
cannongun
сегодня в 16:48
были у меня сомнения по перцу, но последние игры дал жару
вэлкам ту Спёрс, паря! удачи и рви газон ради наших побед
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