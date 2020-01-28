«Тоттенхэм» выкупил Ло Чельсо у «Бетиса»

«Тоттенхэм» активировал опцию выкупа полузащитника Джовани Ло Чельсо у «Бетиса». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Аргентинский футболист присоединился к «шпорам» на постоянной основе, заключив контракт до 2025 года.
«Тоттенхэм» активировал опцию выкупа полузащитника Джовани Ло Чельсо у «Бетиса». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Аргентинский футболист присоединился к «шпорам» на постоянной основе, заключив контракт до 2025 года.
вэлкам ту Спёрс, паря! удачи и рви газон ради наших побед
вэлкам ту Спёрс, паря! удачи и рви газон ради наших побед