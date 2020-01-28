«Тоттенхэм» выкупил Ло Чельсо у «Бетиса»

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«Тоттенхэм» активировал опцию выкупа полузащитника у «Бетиса». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Аргентинский футболист присоединился к «шпорам» на постоянной основе, заключив контракт до 2025 года.