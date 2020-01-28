Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Фейеноорд»

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик перебрался в «Фейеноорд». Контракт 20-летнего словака с голландским клубом рассчитан до лета 2024 года.
По данным портала transfermarkt, сумма трансфера составила 1 млн евро.
Напомним, этой зимой Божеником интересовался ЦСКА. При этом спортивный директор «Жилины» Карол Беланик утверждал, что словацкий клуб не станет вести диалог с «армейцами», пока их предложение не будет соответствовать € 5 млн.
👕1⃣9⃣#RoboRedAndWhite pic.twitter.com/yJ3OPkOaBy— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 27 января 2020 г.