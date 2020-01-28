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Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Фейеноорд»

сегодня, 01:30

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик перебрался в «Фейеноорд». Контракт 20-летнего словака с голландским клубом рассчитан до лета 2024 года.

По данным портала transfermarkt, сумма трансфера составила 1 млн евро.

Напомним, этой зимой Божеником интересовался ЦСКА. При этом спортивный директор «Жилины» Карол Беланик утверждал, что словацкий клуб не станет вести диалог с «армейцами», пока их предложение не будет соответствовать € 5 млн.

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