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Уорнок: «Игало нестабилен и не подходит МЮ. Почему было не взять Ингса?»

сегодня, 07:16

Экс-наставник «Кардиффа» Нил Уорнок прокомментировал последнее приобретение «Манчестер Юнайтед». Сегодня ночью «красные дьяволы» объявили об аренде нападающего «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало.

Когда я работал в «Кардиффе», то пытался подписать Игало. Его еженедельная зарплата насчитывала шестизначную сумму, 100 тысяч фунтов, или вроде того. Его агент говорит вам одно, а потом другое.

У «Манчестер Юнайтед» с этим проблем не будет. Но я не уверен, что это правильный игрок для них. Он нестабилен и не подходит им.

Они заинтересованы в молодых футболистах. Почему тогда было не взять Дэнни Ингса (Прим. - форвард «Саутгемптона»)? Он как раз похож на Маркуса Рэшфорда. Это безрассудство.

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