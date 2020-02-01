Лэмпард: «Отсутствие трансферов делает нас аутсайдерами в борьбе за топ-4»

Главный тренер «Челси» выразил недовольство тем фактом, что лондонскому клубу не удалось подписать ни одного игрока в зимнее трансферное окно.

Когда я смотрю по телевидению, как игрок переходит в новый клуб, для меня это обычное явление трансферного периода.

Но если я оцениваю это с точки зрения своей работы, то обращаю внимание на «Манчестер Юнайтед», который, несомненно, подписал очень большого футболиста, игрока мирового класса, по моему мнению.

Вокруг нас есть и другие команды. «Шеффилд Юнайтед» сделал потрясающие приобретения, Крис Уайлдер (Прим. - главный тренер «Шеффилда») делает невероятную работу. Он не первый год работает с этим составом, и теперь они проводят точечные усиления, там где это необходимо.

«Тоттенхэм» подписал несколько игроков и он не сильно отстаёт от нас в таблице. Да, они также потеряли несколько футболистов, но очевидно, что в этом не было ничего страшного, их контракты истекали и, возможно, игроки больше не были счастливы в этой команде.

Это не тот случай, когда нужно говорить самим за себя, потому что мы идём на 4-м месте и опережаем наших преследователей на шесть очков, но теперь, вероятно, становимся в каком-то смысле аутсайдерами, потому что команды вокруг усилили свои составы. Это факт.