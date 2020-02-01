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Лэмпард: «Отсутствие трансферов делает нас аутсайдерами в борьбе за топ-4»

сегодня, 05:19

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил недовольство тем фактом, что лондонскому клубу не удалось подписать ни одного игрока в зимнее трансферное окно.

Когда я смотрю по телевидению, как игрок переходит в новый клуб, для меня это обычное явление трансферного периода.

Но если я оцениваю это с точки зрения своей работы, то обращаю внимание на «Манчестер Юнайтед», который, несомненно, подписал очень большого футболиста, игрока мирового класса, по моему мнению.

Вокруг нас есть и другие команды. «Шеффилд Юнайтед» сделал потрясающие приобретения, Крис Уайлдер (Прим. - главный тренер «Шеффилда») делает невероятную работу. Он не первый год работает с этим составом, и теперь они проводят точечные усиления, там где это необходимо.

«Тоттенхэм» подписал несколько игроков и он не сильно отстаёт от нас в таблице. Да, они также потеряли несколько футболистов, но очевидно, что в этом не было ничего страшного, их контракты истекали и, возможно, игроки больше не были счастливы в этой команде.

Это не тот случай, когда нужно говорить самим за себя, потому что мы идём на 4-м месте и опережаем наших преследователей на шесть очков, но теперь, вероятно, становимся в каком-то смысле аутсайдерами, потому что команды вокруг усилили свои составы. Это факт.

В последний день трансферного окна лондонцы, по слухам, пытались подписать форварда «Наполи» Дриса Мертенса.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:13
У "Челси" нет тренера.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:12
Банальное нытье.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:54
Всё- таки в последний момент сделали приобретение.
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