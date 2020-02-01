ГлавнаяНовости

Тренер «Сельты»: «Смолов – нападающий очень высокого класса»

сегодня, 05:55
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта23:00 Не начался

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новичке команды, российском нападающем Фёдоре Смолове.

Это нападающий очень высокого класса. Надеюсь, он прибыл с правильным мышлением, чтобы помочь нам в этот период. У меня нет сомнений в том, что это качественный футболист.

Его внеспортивная жизнь не станет для нас проблемой, пока он привержен делу и соответствует нашим стандартам.

Напомним, Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 22-го тура Примеры против «Валенсии», который состоится сегодня.

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:06
Время покажет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100