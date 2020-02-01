Тренер «Сельты»: «Смолов – нападающий очень высокого класса»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новичке команды, российском нападающем Фёдоре Смолове.
Это нападающий очень высокого класса. Надеюсь, он прибыл с правильным мышлением, чтобы помочь нам в этот период. У меня нет сомнений в том, что это качественный футболист.
Его внеспортивная жизнь не станет для нас проблемой, пока он привержен делу и соответствует нашим стандартам.
Напомним, Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 22-го тура Примеры против «Валенсии», который состоится сегодня.