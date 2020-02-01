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Моуриньо: «Эриксен сразу сказал мне, что не останется в „Тоттенхэме“»

сегодня, 06:49

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о том, что у лондонцев не было шансов удержать в команде полузащитника Кристиана Эриксена, который в итоге стал игроком «Интера».

Мы давно знали об этом и не сообщали из-за договорённости с Эриксеном, но в первый же день моего прибытия в клуб он сказал мне, что не будет продлевать контракт.

Так что нам с мистером Леви (Прим. - президент «Тоттенхэма») пришлось применить опыт и смекалку, чтобы справиться с этой ситуацией. Я должен был стараться использовать игрока, не обладающего большой мотивацией, но профессионала, уважающего клуб и готового дать ему то, что он мог дать. Мистер Леви же со своей бизнес-стороны отлично справился с оставшимися 6 месяцами контракта Кристиана.

Когда Тоби [Алдервейрелд] сказал, что у него есть некоторые сомнения [насчёт продлевания контракта], я постарался убедить его. Кристиан же сказал мне, что решение уже принято, и я не стал пытаться его переубедить. С того момента я просто старался выстроить команду без него. Именно поэтому я не слишком часто выпускал Эриксена на поле.

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Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 07:06
Мауриния сплавила эрика в мердостан , тем самый расчиталась с интером за свои кабинетные трофеи в качестве тренера, аха-ха)
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