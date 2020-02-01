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Орещук не видит проблемы в отсутствии опыта у Бувача

сегодня, 13:27

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что отсутствие опыта работы у Желько Бувача не должно смущать. Напомним, что сегодня босниец Желько Бувач стал спортивным директором московского «Динамо».

Дай бог, чтобы у него все получилось. У такого клуба, как «Динамо», должен быть спортивный директор. Не знаю Бувача как спортивного директора, только как помощника Юргена Клоппа, раз руководство клуба приняло такое решение, значит, оно знает, что делает. Хочется пожелать ему и «Динамо» удачи.

Все когда-то бывает в первый раз. Знания и связи у него есть, футбол понимает - не зря был помощником у такого тренера. Руководство приняло такое решение, нужно его уважать.

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Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:33
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