Отец Нойштедтера: «Бувач - очень квалифицированный специалист»

Отец полузащитника «Динамо» и сборной России Романа Нойштедтера Петр Нойштедтер считает, что приглашение боснийского специалиста на пост спортивного директора московского футбольного клуба принесет плоды в будущем. Ранее Петр Нойштедтер работал со специалистом в немецком «Майнце».

Бувач - очень солидный, понимает жизнь и свое дело. Он всегда был очень спокойным и конкретным, старался не выделяться. Его назначение - работа на перспективу? Все клубы хотят добиваться большего, развиваться, как и «Динамо»; конечно, то, что есть сейчас, важно, но нельзя забывать, что работа здесь и сейчас дает плоды в будущем.

Желько - очень квалифицированный специалист, как человек и как футболист он очень хороший, очень конкретный. Бувач знает то, что делает - это было видно и по его игре, и по жизни. И потом, они с Юргеном Клоппом вместе начинали работать в «Майнце» и делали это очень хорошо - результаты дают о себе знать.