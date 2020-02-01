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Талалаев: «Соболев - большой нападающий»

сегодня, 09:13

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал переход Александра Соболева в московский «Спартак».

Большой нападающий, безусловно нужен такой игрок. Это выбор клуба. Посмотрим, как сложится. Он хорошо справляется с мячом — эти удары с разворота, удары через себя. Такое не все нападающие могут исполнять с таким ростом. Самый главный вопрос в том, что «Крылья» очень много мячей доставляли в штрафную, а он реализовывал. «Спартак» свои первые игры при Тедеско играл в несколько другой футбол. У них же в основном полузащитники сами протаскивают мяч, бьют по воротам. Там не так много фланговых доставок. Мне кажется, чтобы использовать функционал Соболева правильно они должны в разы прибавить количество доставляемых мячей в штрафную.

Напомним, что Соболев заключил арендный контракт до конца текущего сезона.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:14
В настоящий момент он никто...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил VAN ARM
сегодня в 10:07
и превратится он в дзюбу )))))свинки волшебники умеют игроков на дно опускать))))))))))) впрочем бомжкоманда от них не отстаёт))))))))))) и ждёт его судьба одинокого дерева)))))
я и смотрю чалый у вас то стух совсем ,нападения нет же
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:05
в принципе после зе спартаку не хватает столба впереди проигрывает почти все
надеюсь теперь что то изменится,а так удачи соболю ,если будет прогресировать
чемпиона надо отправлять на родину
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:02
    Игорь Томм
    Игорь Томм
    сегодня в 09:51
    Если будет выходить в основе и через игру хоть 1 забивать будет, поедет на Евро. А там забьет 3-4 мяча и осенью уже в М.Ю или Лестере играешь. А буквально 3-4 года назад сидел в запасе в Томске и думал что же будет дальше!
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:40
    подстроятся, однако
    Игорь Томм
    Игорь Томм ответил Jeck Denielse
    сегодня в 09:39
    Всё будет хорошо! Может только не прям сразу. Против таких нападающих сложно играть. Быстро принимает решения. Не смотря на рост быстрый и гибкий. Так что ему сам бог велел Дзюбу переплюнуть!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:18
    Хоть забор возводи....
    Комличенко 1м 90...Соболев 1м 95...Дзюба 1м 96 ...
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