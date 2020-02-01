Талалаев: «Соболев - большой нападающий»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал переход Александра Соболева в московский «Спартак».
Большой нападающий, безусловно нужен такой игрок. Это выбор клуба. Посмотрим, как сложится. Он хорошо справляется с мячом — эти удары с разворота, удары через себя. Такое не все нападающие могут исполнять с таким ростом. Самый главный вопрос в том, что «Крылья» очень много мячей доставляли в штрафную, а он реализовывал. «Спартак» свои первые игры при Тедеско играл в несколько другой футбол. У них же в основном полузащитники сами протаскивают мяч, бьют по воротам. Там не так много фланговых доставок. Мне кажется, чтобы использовать функционал Соболева правильно они должны в разы прибавить количество доставляемых мячей в штрафную.
Напомним, что Соболев заключил арендный контракт до конца текущего сезона.
надеюсь теперь что то изменится,а так удачи соболю ,если будет прогресировать
чемпиона надо отправлять на родину
надеюсь теперь что то изменится,а так удачи соболю ,если будет прогресировать
чемпиона надо отправлять на родину
Комличенко 1м 90...Соболев 1м 95...Дзюба 1м 96 ...
Комличенко 1м 90...Соболев 1м 95...Дзюба 1м 96 ...