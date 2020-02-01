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Тедеско: «Кубок Париматч — важный этап нашего тренировочного процесса»

сегодня, 11:21

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал предстоящий товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер.

Для меня это первый подобный турнир в качестве главного тренера «Спартака», поэтому мне сложно сравнивать его с предыдущими версиями. Но по нашим первым тренировочным дням в Дохе уже видно, что здесь отличные условия для качественной подготовки к возобновлению сезона в РПЛ.

Этот турнир — важный этап нашего тренировочного процесса. Конечно, мы будем выходить на поле, чтобы победить. При этом планируем дать возможность проявить себя всем игрокам, которые приехали в Катар в составе нашей команды. Поскольку на данном этапе «Спартак» еще находится не в своих идеальных кондициях, нам важно не переусердствовать и постараться избежать травм.

Ранее мнением о турнире также поделился наставник «Ростова» Валерий Карпин.  

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Спартак М  Тедеско Доменико
Источник: Матч ТВ
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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:13
Желаю удачи
beefs
beefs
сегодня в 12:12
Турнир есть турнир...
LOpp
LOpp ответил Sunny.
сегодня в 12:03
цска даже не прошел квалификацию Кубка париматч премьер.
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 11:53
Главное без травм!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:38
Просто тренировочный турнир, не более.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 11:24
больше по любому не светит
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