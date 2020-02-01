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Сёмин: «Прошлогодний Кубок Париматч был проведён на очень высоком уровне»

сегодня, 10:36

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер. 

Мы признательны организаторам за то, что нас снова пригласили на этот турнир. Прошлогодний Кубок был проведен в Дохе на очень высоком уровне. Здесь созданы великолепные условия для тренировочной работы, подобраны прекрасные спарринг-партнеры. Спасибо также за то, что были учтены пожелания участников, и сроки проведения турнира сдвинули с января на февраль. Уровень футбола от этого будет выше, и всем будет легче, поскольку команды проводят сборы уже две-три недели.

Напомним, в недавнем товарищеском поединке «Локомотив» уступил «Осиеку» (0:2).

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Локомотив М  Сёмин Юрий
Источник: Матч ТВ
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