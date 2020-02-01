Сёмин: «Прошлогодний Кубок Париматч был проведён на очень высоком уровне»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о предстоящем товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер.

Мы признательны организаторам за то, что нас снова пригласили на этот турнир. Прошлогодний Кубок был проведен в Дохе на очень высоком уровне. Здесь созданы великолепные условия для тренировочной работы, подобраны прекрасные спарринг-партнеры. Спасибо также за то, что были учтены пожелания участников, и сроки проведения турнира сдвинули с января на февраль. Уровень футбола от этого будет выше, и всем будет легче, поскольку команды проводят сборы уже две-три недели.