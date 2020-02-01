Карпин: «Задачи выиграть Кубок Париматч во что бы то ни стало у нас нет»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал предстоящий товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер, который стартует уже сегодня.

Кубок Париматч Премьер — это три подготовительные игры с хорошими соперниками, в хороших условиях. Задачи выиграть турнир во что бы то ни стало у нас нет. Если получится победить — хорошо. Если не получится — ничего страшного. Главное — подготовиться ко второй части сезона в РПЛ и избежать травм. Поэтому бескомпромиссной и жесткой борьбы с нашей стороны ждать не стоит.