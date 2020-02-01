ГлавнаяНовости

Карпин: «Задачи выиграть Кубок Париматч во что бы то ни стало у нас нет»

сегодня, 10:41

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал предстоящий товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер, который стартует уже сегодня. 

Кубок Париматч Премьер — это три подготовительные игры с хорошими соперниками, в хороших условиях. Задачи выиграть турнир во что бы то ни стало у нас нет. Если получится победить — хорошо. Если не получится — ничего страшного. Главное — подготовиться ко второй части сезона в РПЛ и избежать травм. Поэтому бескомпромиссной и жесткой борьбы с нашей стороны ждать не стоит.

Напомним, что недавно «Ростов» одержал победу над «Ригой» в контрольном матче.

Все новости
Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Ростов  Карпин Валерий
Источник: Матч ТВ
Поделиться
Другие материалы по теме
Сёмин: «Прошлогодний Кубок Париматч был проведён на очень высоком уровне»
Сегодня, 10:36 Комментарии0
Уткин: «Миллеру по вопросу Кокорина звонили из администрации президента»
Сегодня, 09:51 Комментарии26
Талалаев: «Соболев - большой нападающий»
Сегодня, 09:13 Комментарии8
Овчинников: «Помазун уже перерос статус второго вратаря»
Сегодня, 09:06 Комментарии6
Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»
Вчера, 23:27 Комментарии10
Сёмин: «Теперь всё зависит от Смолова»
Вчера, 22:55 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100