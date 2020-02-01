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Уткин: «Миллеру по вопросу Кокорина звонили из администрации президента»

сегодня, 09:51

Известный блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что судьбу Александра Кокорина в «Зените» решил звонок председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру из администрации президента России. Напомним, что Кокорин отказался уходить в «Сочи» на правах аренды и был переведен во вторую команду «Зенита».

Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.

В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы «Газпрома» и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5.

Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России — это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное — 5% вероятности.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:48
Лексус и Вован...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:46
Безобразие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:46
Какой-то звукоимитатор-пародист решил сделать Кокоше козью рожу и изобразил голос Кириенко. Как будто им там заняться больше нечем...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:45
Теперь вопрос Кокорина на карандаше у президента...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:43
Походу, Уткин конкретно бухнул!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 10:42
Это не шутки,это просто утки.
drug01
drug01
сегодня в 10:42
Уткин все знает......?!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:41
"журналист моей квалификации". Это когда не так давно Вы спокойно позволяли
оскорбления показывает уровень Вашей квалификации. Журналистище. А может ВВП лично звонил. Источник прикольный "Телеграм Кря Продакшн", видимо как раз для уровня квалификации. А вообще крутое шапито устроили.
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 10:41
Смешно читать новости от птички Гены!
Радио - зенит работает))))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:40
Россия во всей своей красе...
Footbolista
Footbolista ответил Майкл59ru
сегодня в 10:40
Крайний раз по Королеву С.П. звонили...изменились времена...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:37
Разгадан хитрый план отчимакокорина по трансферу Сашки в Европу...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 10:35

-Товарищи,на повестке дня три вопроса:
1.Кокорин.
2.Выборы Премьер Министра
3.Внесение изменений в Конституцию.
-активнее ,товарищи,активнее.
МапС
МапС
сегодня в 10:33
Не иначе происки Пака... Пакастить Кокоше продолжает, имея связи с кремлём.
RIR68
RIR68
сегодня в 10:29
Господи, какой бред. Я понимаю, что вчера была пятница, но не до такой же степени. Кириенко звонит Миллеру по судьбе Кокорина. В Ростов что не звонил?
VIPded
VIPded
сегодня в 10:26
Пранкеры, однозначно.))
makkie
makkie
сегодня в 10:23
Нет, ну это изначально было понятно - не просто так Кокорина задвинули. Поэтому пусть сразу едет в Европу.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:21
Зенит - это лицо того что есть в нашей стране.
Бардак.
И эти люди хотят поднять национальный спорт на уровень? С таким то *флагманом* российского футбола? Где ни матч, то судейский скандал, что ни новый трансфер, то масса вопросов и удивлений? Где всё решается статусом, а не спортивной составляющим. Где сидящие на лавке игроки получают как все рабочие на среднем заводе?)

Может и правильно Вада и другие организации блокируют российский спорт на международном уровне? Хотя с другой стороны за что страдает другой вид спорта, когда *опухоль* в футболе в виде зенита.

Они хотят лимит какой то сделать? Так опять же будут страдать другие клубы ибо у зенита нет школы, всех своих *игроков* они выкинули, а сейчас некоторых вернули: как там их вратарь которого купили недавно(1 матч за год провёл?), сутормин?, Далер?(это вопрос гавроше на счёт молодых игроков и воспитанников).
Будут просто скупать у других клубов воспитанников и всё, благо что ЦСКА, да и Спартак их им не продаёт.

За то как гордятся Малкомами за 40 млн с ЗП в 8млн который лечится, а Маммана? Про Ригони с Краневиттером молчу.

За то Бенфика радуется и ждёт начала нового старта жеребьёвки ЛЧ, купив билеты в СПб)
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:21
Кто такой этот бывший зэк чтобы по его поводу из самого Кремля звонили )
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Это Васе Генич сказал 🤣🤣🤣)))
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 10:16
Ничего не меняется!.. То КП СС, то Едрос ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:12
Интересно ,а где была администрация президента ,когда Кокорина мариновали в СИЗО за эту корейскую морду Пака ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:08
Сюрприз Кокорину от "Киндер сюрприза"?).
Вершители судеб...
Footbolista
Footbolista ответил particular
сегодня в 10:03
У нас всегда все по звонку...только звонки разные бывают...мелодичные и не очень...
particular
particular
сегодня в 10:01
Если судьба игрока решается по звонку, то, что уж говорить о судьбе важных и решающих матчей РПЛ..:)) Меняются только абоненты и их статус..:))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:59
интересно как утка попала в администрацию президента что бы позвонить миллеру))))))))))))))))))))))))????????????????????????????7
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