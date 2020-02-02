Джейми Реднапп сравнил Невеша с Кэрриком после матча МЮ – «Вулверхэмптон»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» сравнил хавбека «Вулверхэмптона» с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» . Соответствующее высказывание Реднапп сделал в эфире телеканала Sky Sports после матча 25-го тура Премьер-Лиги МЮ – «Вулверхэмптон».

Хочу упомянуть Рубена Невеша. Многие годы я сравнивал здесь футболистов и наблюдал за игрой Майкла Кэррика. У него [Невеша] есть такое же качество при игре в полузащите.