Джейми Реднапп сравнил Невеша с Кэрриком после матча МЮ – «Вулверхэмптон»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп сравнил хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Майклом Кэрриком. Соответствующее высказывание Реднапп сделал в эфире телеканала Sky Sports после матча 25-го тура Премьер-Лиги МЮ – «Вулверхэмптон».
Хочу упомянуть Рубена Невеша. Многие годы я сравнивал здесь футболистов и наблюдал за игрой Майкла Кэррика. У него [Невеша] есть такое же качество при игре в полузащите.
Отметим, что ранее Реднапп назвал главный переломный момент в современной истории «Ливерпуля».