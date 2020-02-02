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Джейми Реднапп сравнил Невеша с Кэрриком после матча МЮ – «Вулверхэмптон»

сегодня, 00:21

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп сравнил хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Майклом Кэрриком. Соответствующее высказывание Реднапп сделал в эфире телеканала Sky Sports после матча 25-го тура Премьер-Лиги МЮ – «Вулверхэмптон».

Хочу упомянуть Рубена Невеша. Многие годы я сравнивал здесь футболистов и наблюдал за игрой Майкла Кэррика. У него [Невеша] есть такое же качество при игре в полузащите.

Отметим, что ранее Реднапп назвал главный переломный момент в современной истории «Ливерпуля».

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