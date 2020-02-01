Майка Ричардс: «„Сити“ до сих пор бы доминировал, купив бы ван Дейка»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением, является ли приобретение "Ливерпулем защитника Вирджила ван Дейка у «Саутгемптона» в январе 2018 года лучшим январским трансфером в истории:
Да, соглашусь с этим. У ван Дейка есть все необходимые качества.
«Манчестер Сити» интересовался им, однако не стремился к покупке. Было ясно, что Компани скоро покинет клуб. Если бы они подписали ван Дейка, то до сих пор бы доминировали в АПЛ, третий год подряд.
Ранее Ричардс заявил, что форвард «Ман Сити» Кун Агуэро станет великим, когда выиграет Лигу чемпионов.