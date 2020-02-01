Майка Ричардс: «„Сити“ до сих пор бы доминировал, купив бы ван Дейка»

Бывший футболист «Манчестер Сити» поделился мнением, является ли приобретение "Ливерпулем защитника у «Саутгемптона» в январе 2018 года лучшим январским трансфером в истории:

Да, соглашусь с этим. У ван Дейка есть все необходимые качества.